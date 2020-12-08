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禁販售肉品含萊劑 花蓮衛生局發豬肉原產地貼紙

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局截至今天已輔導食品業者共計786家次，查核1038件肉品標示。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局截至今天已輔導食品業者共計786家次，查核1038件肉品標示。圖／花蓮縣衛生局提供

明年元旦起，中央將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口。花蓮縣衛生局今表示，除了禁止含萊劑的肉品在花蓮販售使用外，也修訂食品安全管理自治條例，禁止花蓮販售或加工的肉品驗出萊劑，並積極查核餐飲業者。截至今天已查核1038件肉品標示，並發送豬肉原產地貼紙，供業者張貼使用。

衛生局指出，萊克多巴胺為交感神經興奮劑，對心血管疾病等高風險族群風險未知，未確認安全無虞前，禁止含萊克多巴胺肉品於花蓮販售或使用。針對含有萊克多巴胺肉品，積極稽查抽驗盤商等上游業者，宣導並呼籲鄉親使用花蓮或國產豬肉。

花蓮縣府已修訂食品安全管理自治條例，禁止在花蓮販售或加工供應肉品檢出萊克多巴胺，並與中央溝通，以捍衛縣民食安，目前自治條例已送議會審議中。

在自治條例未通過前，衛生局依現行「食品安全衛生管理法」，派員查核業者，要求其依法辦理包裝食品、散裝食品、直接供應飲食場所標示，明確註明豬、牛肉原料原產地，並要求其依法保存來源證明文件，以利追溯來源，讓民眾可選擇安全健康肉品。

截至今天，衛生局輔導包裝食品業者、散裝食品業者，以及直接供應飲食場所共計786家次，查核1038件肉品標示，並於查核輔導後發送豬肉原產地貼紙，供業者張貼自主管理。

禁販售肉品含萊劑，花蓮衛生局發豬肉原產地貼紙，供業者使用。圖／花蓮縣衛生局提供
禁販售肉品含萊劑，花蓮衛生局發豬肉原產地貼紙，供業者使用。圖／花蓮縣衛生局提供

衛生局 肉品 萊克多巴胺

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