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串接生態廊道 花蓮大農大富平森園區成立遊客中心

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
大農大富平森園區遊客中心2側屋頂代表中央山脈及海岸山脈，中間大廳則為縱谷平原，象徵地理位置。記者王思慧／攝影
大農大富平森園區遊客中心2側屋頂代表中央山脈及海岸山脈，中間大廳則為縱谷平原，象徵地理位置。記者王思慧／攝影

花蓮大農大富平地森林園區已成立10周年，至今已服務287萬人次，林務局斥資5798萬元，今天成立新遊客中心，除了旅遊驛站外，也展現生態保育及人文歷史。林務局長林華慶表示，遊客中心有許多遊客導覽預約等服務，讓大農大富生態旅遊、遊憩服務機能更加健全，帶動周邊社區鄉鎮的旅遊品質。

大農大富平地森林園區占地1250公頃，相當於48座大安森林公園，2011年開園後，以「低碳、低商業、低開發」的三低原則，增加生物多樣性。園區內規畫自行車道、四季景觀，朝永續生態旅遊模式營運，是全台面積最大的賞螢森林，也是串接中央山脈、海岸山脈的生態廊道。

花蓮林管處指出，2層樓高的遊客中心，利用國產材及鋼構，總樓地板面積約425坪，2側屋頂代表中央山脈及海岸山脈，中間大廳則為縱谷平原，象徵大農大富的地理位置。

林華慶表示，今天大農大富平地森林園區成立新遊客中心，過去遊客曾反映此地少了服務中心或解說站，因此開始規畫建置遊客中心，新遊客中心以簡約黑白造型為主，融入在地地景，與附近的自強外役監顏色遙相對映。中心裡面有許多遊客導覽預約等服務，盼未來大農大富生態旅遊、遊憩服務機能更完善。

林華慶說，除了大農大富外，還有嘉義、屏東等平地森林園區，也都會陸續強化遊客服務機能，由於疫情衝擊，國民旅遊非常熱門，希望能提升國旅的量和質，用永續的方式拜訪台灣各地角落。

花蓮縣長徐榛蔚表示，大農大富平地森林園區是花蓮中區的制高點，更是原民八角風箏的發源地，重要的文化資產應該好好傳承，期待未來發展地景建設有八角風箏的意象，同時保存珍貴的原民文化。

大農大富平地森林園區成立新遊客中心，可提供旅遊驛站服務。記者王思慧／攝影
大農大富平地森林園區成立新遊客中心，可提供旅遊驛站服務。記者王思慧／攝影
花蓮大農大富平地森林園區今天成立新遊客中心，除了旅遊驛站外，也展現生態保育及人文歷史。記者王思慧／攝影
花蓮大農大富平地森林園區今天成立新遊客中心，除了旅遊驛站外，也展現生態保育及人文歷史。記者王思慧／攝影

生態旅遊 風箏 森林遊樂區

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