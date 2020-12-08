花蓮鯉魚潭出現螯蝦 管理站放流原生魚種改善生態

花蓮壽豐鄉鯉魚潭，日前有民眾發現紅鰲螯蝦，擔心遭外來種侵害；鯉魚潭管理站表示，水潭內幾乎都是外來種，4年前開始放流原生種黑鰱等魚類，將透過自然生物改善生態。

有民眾帶孩子到鯉魚潭遊玩，在潭邊抓到一隻俗稱「澳洲淡水龍蝦」的紅鰲螯蝦，照片貼上地方社群，讓網友紛紛留言，擔憂外來種生物對原生態破壞力極強。

對此，花蓮縣水產培育所長吳雅琴受訪表示，鯉魚潭近年已陸續發現紅鰲螫蝦，根據調查結果，目前螫蝦族群量還不算高，未達立即性危害，但已是警訊，呼籲民眾重視生態環境，勿任意棄養外來種，避免影響本土生態。

花東縱谷國家風景區管理處鯉魚潭管理站主任蔡威平今天表示，已委託東華大學自然資源與環境學系教授黃文彬團隊，針對鯉魚潭進行生態調查及環境監測，由於潭內物種幾乎都是外來種，因此2016年起開始每年逐批放流原生種黑鰱、羅漢魚及菊池氏細鯽等原生魚種，希望能改善水質，同時增加潭內生物多樣性。

鯉魚潭位於壽豐鄉池南村鯉魚山腳下，因傍鯉魚山而得名，附近有銅門慕谷慕魚、翡翠谷、池南森林遊樂園區等景點，是花蓮熱門的風景區。鯉魚潭是堰塞湖，水源主要來自雨水及少量地底伏流；湖上有各種親水設施，遊客可以踩踏天鵝船、遊艇等遊覽。