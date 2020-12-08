民調滿意度7成6 林右昌：把肯定化為進步動力

有民調顯示，76.0%的受訪基隆市民對基隆市長林右昌上任以來表現感到滿意。林右昌今天指出，感謝市民肯定，高興1分鐘就好，市府會繼續努力，把這份肯定化作積極進步動力。

林右昌今天在市務會議會後記者會，接受媒體訪問表示，剛上任時，基隆市是負債最多的時刻，西元2014年負債比率高達47.37%，負債金額達新台幣124億餘元；近年不僅市政大幅向前邁進，也把短債還完；現在負債餘額約剩77億元，在推動市政下又不增加債務。

林右昌說，基隆市近年市政軟硬體建設獲大幅改善，無論在交通、觀光、郵輪產業及經濟就業，各方面表現亮眼，6年來登記家數與就業人數穩定成長，幾個工業區獲大幅投資與增加就業，市政改變，市民最有感。

林右昌表示，市府擘劃基隆整體長遠發展仍有很多進步空間，大家看到、感受到基隆進步速度越來越快，年輕人最有感，也謝謝所有市民肯定，市府團隊繼續加油。

林右昌也預告，明年基隆會進步更多，重大工程與建設陸續完工啟用，明年10月的2021城市博覽會絕對讓大家驚艷，將站在全國高度，讓大家看到台灣城市未來發展願景，也看見基隆從醜小鴨變天鵝，克服資源與財政匱乏衝進前段班，基隆做得到，全台各縣市應該也做得到。

這份「基隆市長市政表現與形象調查」由趨勢民意調查股份有限公司執行，執行時間為11月24日至11月25日，調查對象為戶籍於基隆市7個行政區、年滿20歲的一般民眾。

調查方法採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣法共完成1105分有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.95個百分點。