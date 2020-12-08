睽暐4年後宜蘭增列2處百年古蹟 文資界振奮

宜蘭繼民國105年「舊羅東郡役所」指定為古蹟後，相隔4年，縣府文化局日前召開宜蘭縣歷史空間審議會，審議通過兩處私有建築指定為古蹟，分別是宜蘭市「林氏家廟追遠堂」、蘇澳鎮「張公廟」，都是由所有權人主動提出申請，宜蘭文化資產保存工作又向前邁進一大步。

「林氏家廟追遠堂」隱身在台灣銀行宜蘭分行旁的巷弄中，建於道光15年(西元1835)，距今185年，當時由福建漳州府下7縣林姓族人集結公金，在宜蘭市南興路興建祠堂，是歷史悠久的家廟，由財團法人蘭陽林姓興德會進行管理。

「林氏家廟追遠堂」為二進二廊二護龍的傳統合院型建築，雖歷經多次整修，大致保持原貌，整體配置仍完整，除了前殿的木雕、石雕堪稱藝術佳作，還擁有豐富多樣的文物，包括匾額、香爐、石碑與旗竿座等，時間橫跨清代、日治到戰後，具高度藝術價值。

文化局表示，縣內許多家廟多已拆除改建，林氏家廟追遠堂更顯稀少珍貴，尤其家廟從前也是地方文人聚會及公共事務舉辦的場所，在宜蘭市區扮演重要角色。

為促成文化資產保存，文化局去年就曾經與林姓興德會董監事會說明建物的價值及指定古蹟後的權利義務，消弭廟方疑慮。今年7月7日經董監事會同意，主動向文化局提出申請，文化局辦理現勘後，12月5日召開審議會審議通過，指定為古蹟。

另一處指定古蹟是「蘇澳張公廟」，又稱晉安宮，主祀張公聖君，建於清道光7年（西元1827年），距今193年，是宜蘭縣最早的泉州移民廟宇；廟方在去年參加媽祖文化節活動後，認為這座廟宇具有高度保存價值，因此主動向縣府表達指定古蹟的意願，也在最近通過指定為古蹟。

這座廟位在蘇澳火車站的巷弄，歷經兩次重修，民國64年（西元1975）重建為現狀，是清代至日治時期蘇澳地區最重要的宗教信仰中心。

建築屬單殿式三開間，雖為戰後改建，但沿用1925年重修時的木作構件與文物，如正面格扇木雕、大木屋架、香爐等；另外也運用戰後重要的建築裝飾工藝，例如磨石子、馬賽克、土尪仔、交趾陶，其中1925年木雕是名匠陳銀生的作品，交趾陶出自名師姚自來之手，在同一間廟宇內可見到不同世代工藝傳承與創新，實屬難得。