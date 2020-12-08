宜蘭五結「走尪」明年元宵登場 結合公益辦路跑

宜蘭五結鄉公所、利澤簡永安宮將在明年2月27日舉辦「五結走尪半程馬拉松」，這次路跑結合公益，報名費將提撥20元，一半捐給聯合勸募基金會，另一半則用於永安宮古蹟修復使用，活動即日起開放報名。

永安宮每年元宵節有「走尪（神轎過火）」民俗祭典，這項活動被列為宜蘭無形文化資產，明年元宵為2月26日，永安宮及鄉公所在走尪活動過後，舉辦這場路跑，由超馬好手林義傑，率隊領跑。

五結鄉公所說，走尪公益路跑賽分成21公里半馬組（男女分組），13公里健康組（男女分組）和4公里休閒組（男女不分組）共五組，跑者路線將行經五十二甲溼地以及冬山河畔，盡覽鄉內知名景點。

鄉公所說，各組前3名依照走尪傳統頒給媽祖加持的「黑令旗」，永安宮也會贈送每位跑者琉璃正殿媽祖紀念物，同時提供平安粥讓參賽者和家屬享用。