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美麗女博士菁英三重奏 佛大藝術季壓軸場免費聽

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
三位氣質超好的音樂博士組成「菁英藝術家三重奏」，明天下午到佛光大學德香樓演出，不可錯過的藝術季精彩壓軸表演。圖／佛光大學提供
三位氣質超好的音樂博士組成「菁英藝術家三重奏」，明天下午到佛光大學德香樓演出，不可錯過的藝術季精彩壓軸表演。圖／佛光大學提供

佛光大學藝術季今年安排一系列精彩演出，年度壓軸明天下午登場，邀請台灣第一個榮獲世界知名的史坦威藝術家室內樂團殊榮的「菁英藝術家三重奏」表演，由3位優秀音樂家博士帶來樂聖貝多芬的樂曲、作曲家石青如及詩人李敏勇的作品、布宜諾斯艾利斯及多首膾炙人口的台灣民謠，不可錯過的精彩壓軸場，免費聆聽。

佛光大學近幾年舉辦藝術季活動，叫好又叫座，日前榮獲教育部第七屆藝術教育貢獻獎，是唯一獲獎的大學，美麗校園風光加上處處樂音薰陶，也經常吸引遊客前往。今年度藝術季最後一場演出，邀請鋼琴教授陳玲玉、小提琴教授蘇鈴雅及大提琴教授婭力木3位美麗的博士音樂家所組成的「菁英藝術家三重奏」，他們是台灣第一個獲得世界知名「史坦威藝術家室內樂團」(Steinway Artists Ensemble)殊榮的音樂團體。

這支優秀團體除在台灣演出外，足跡更遍及世界各地，包括2013年愛丁堡藝術節，2014年受邀到美國舊金山及加拿大多倫多、溫哥華等地，2015年受邀前往美國達拉斯及休士頓等地演出。

負責規畫活動的佛光大學創意與科技學院院長謝元富表示，今年是樂聖貝多芬的250歲冥誕，這場音樂會特別安排貝多芬降B大調第四號鋼琴三重奏，此外還有台灣旅美作曲家石青如及詩人李敏勇的詩作所譜出感人肺腑的《是春天為我們開門的時候了》、阿根廷作曲家皮亞佐拉、充滿異國風情的《布宜諾斯艾利斯四季》及多首膾炙人口的台灣民謠等，不僅讓大家欣賞到世界級音樂演奏，更能在每首樂曲引領下，進入多元風貌的音樂世界。

菁英藝術家三重奏音樂會訂明天下午3點半在佛大德香樓登場，活動免費，歡迎樂迷們到佛光大學來聽音樂、賞風景。

藝術家 佛光大學 菁英

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