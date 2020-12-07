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花蓮重慶市場攤商獲5星 市公所表揚

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮重慶市場有10家星級名攤，市公所今天頒奬表揚予以肯定。記者王思慧／攝影
花蓮重慶市場有10家星級名攤，市公所今天頒奬表揚予以肯定。記者王思慧／攝影

花蓮重慶市場榮獲防疫典範市集，是六都之外，與花蓮東大門夜市及竹北市的仁義攤集中場，同時獲得表揚的市集。另外，重慶市場有10家星級名攤，其中又以五路發豬肉店獲得最高等級的5星肯定，市公所今天頒奬表揚予以肯定。業者說，豬肉低溫冷藏衛生安全，也提供多元支付，讓消費者安心。

經濟部中部辦公室多年來推動「樂活菜市仔競爭力提升計畫」，由於具有「菜市仔金馬獎」的魅力，吸引各縣市不少市集及攤商爭取，透過經濟部及地方政府輔導，爭取星級認證，進而建構傳統市場新風貌。

重慶市場今年獲經濟部評核星級認證者有5攤，其中五路發豬肉店獲得最具魅力的「5星級樂活名攤」，其他獲中央政府評核的還包括4星認證的王家水餃、楊記豆干、阿俊放山雞及3星認證的健草農園。

五路發豬肉店業者邱茂源說，提供具有低溫冷藏的攤台，確保肉品新鮮度，且使用RO逆滲透過濾的純水清洗肉品後再絞肉，只選成熟度夠且只吃廚餘跟酒槽的母豬，讓衛生安全有保障。且響應市公所提倡的行動支付政策，提供多元支付及信用卡刷卡服務，還有外送與宅配寄送，價格表透明化，讓消費者一目了然。

另外，在疫情期間，市長魏嘉賢表示，重慶市場今年獲經濟部評核防疫典範市集，包括市場攤商落實戴口罩，且熟食及餐飲業者還特地設置壓克力透明遮罩，避免食物被汙染，在用餐的位置也加裝透明隔板，讓消費者用餐時可以避免感染的風險。

低溫

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