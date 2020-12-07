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睽違3年 台東溫泉季今年再起跑打造新品牌

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東溫泉季睽違3年重新起跑，希望重新打造台東溫泉品牌。記者施鴻基／攝影
台東溫泉季睽違3年重新起跑，希望重新打造台東溫泉品牌。記者施鴻基／攝影

睽違3年，台東溫泉季今天再起跑，縣府交通及觀光發展處規畫6個主題，系列活動延續到明年2月16日春節後。縣長饒慶鈴說，台東位在海岸山脈和中央山脈間，受地層擠壓，許多地方都有地熱，也造就台東溫泉，如今無法出國，到台東泡溫泉是不錯的計畫。

起跑儀式中，饒慶鈴、副縣長王志輝、卑南鄉長許文獻、旅館公會理事長兼議員李數奼、縣議員翁麗吟、蔡玉玲、黃碧妹、楊秋珍、金峰鄉長蔣爭光、觀光協會理事長潘貴蘭、交觀處長余明勳及溫泉、旅行業者都出席。

饒慶鈴、卑南鄉長許文獻等人勺起美人湯，淋在標有知本、鹿野、金崙和朝日4溫泉區的儀式台上，啟動溫泉季，系列活動今晚在知本展開，將延續到縱谷、南迴甚至綠島溫泉區，業界也將各自規畫優惠吸引遊客。

饒慶鈴說，台東的溫泉多屬碳酸氫鈉泉，被稱為「溫泉中的溫泉」，無色無臭，泉水滑順，可促進皮膚的新陳代謝，又稱為美人湯。許文獻說，今天農民曆逢大雪，正是泡溫泉的好時機，溫泉之外還有美食也不容錯過，運氣好還可看見猴子、山落羌或水鹿。

台東溫泉季今年6個主題活動包括今晚到12月27日的「點亮知本─知本燈影河堤」，縣府以燈飾點亮知本河堤步道，現場打卡可參加抽獎；接著有2場溫泉宴，本月12日在知本富野會館有沐光溫泉宴，搭配溫泉市集、手作浴鹽體驗及現場演出，金聯世紀則辦慈善溫泉宴，將邀弱勢、身心障礙兒童參加，並為他們圓夢，暖身又暖心。

縣府另和旅行業界合作規畫溫泉遊程，縣府規畫台東溫泉巡禮、鐵道溫泉之旅和金崙溫泉特輯；還有溫泉料理票選，將抽出百名票選者致贈百元折價劵；最後則由縣農會東遊記等業者推出各自的折扣優惠。

台東溫泉季睽違3年重新起跑，希望重新打造台東溫泉品牌。記者施鴻基／攝影
台東溫泉季睽違3年重新起跑，希望重新打造台東溫泉品牌。記者施鴻基／攝影

溫泉季 台東 饒慶鈴

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