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宜蘭頭城天橋缺管理 灌木橫生如空中叢林

中央社 / 宜蘭縣7日電

宜蘭縣頭城國小旁過去作為學生上下課的一座省道天橋，近年來因學生通勤動線改變，長期缺乏管理，竟然長滿灌木，地方笑稱為空中花園。頭城鎮公所表示，天橋存廢待研議。

頭城鎮代表會副主席林連生今天告訴中央社記者，這座位在省道台2線頭城國小側門的省道天橋，長約30公尺、寬約2公尺，過去是小學生安全通過的天橋，至少有20年歷史，但因為近年來已很少有學生使用，頭城鎮公所又長期缺乏管理維護，現在竟然長滿灌木，甚至還結出果實，寸步難行，地方笑稱為空中花園。

他認為，天橋既然已經無人使用，建議頭城鎮公所應該拆除。

頭城國小表示，過去在天橋旁有側門可讓學生進出，但因為近年來天橋另一端住戶與學生數已減少，側門已經封閉多年，學生與家長如今都改以正門或其他側門進出上下課。

「支持當成網美景點」網友認為，若從天橋下方向上看，原本還以為是天橋綠美化造景成果，殊不知走到天橋上後，畫面簡直有如小叢林，這已是地方奇景，建議好好整理做出空中花園，說不定可變成另類景點；但也有民眾認為，現在已沒有必要的陸橋，應該馬上拆除，以免成為髒亂或是治安死角。

頭城鎮公所主任秘書陳國義說，近日經由地方反映後，公所也很意外見到這樣場景，天橋是否存廢，或是立即派員清除灌木，還是未來讓它觀光結合，這方面還要待與有關單位討論研議。

綠美化

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