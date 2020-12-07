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國慶日花50元買優酪乳、洋蔥 統一發票中200萬元
幸運兒是你嗎？花蓮開出9、10月紙本發票200萬元，雲端發票專屬獎100萬元，其中一名中獎人在國慶日購買1顆紫洋蔥和2瓶優酪乳，僅花50元就中特獎200萬元。財政部北區國稅局花蓮分局今天召開祝賀記者會，要尋找中獎人，並呼籲民眾多加利用雲端發票，自動兌獎，也不怕發票遺失。
國稅局花蓮分局秘書黃國文說，中獎人在國慶日到家樂福花蓮店買紫洋蔥和優酪乳，只花了50元，就中200萬元特獎，是紙本發票，中獎號碼FG64157858。
另在9月7日，中獎人在壽豐鄉志學村中正路的全家便利超商，購買氣泡水、拿鐵及香菸，共花費183元，並以手機條碼儲存電子發票，幸運中了100萬元，中獎號碼FD00469569。
黃國文表示，民眾消費時可多使用手機條碼或其他載具儲存雲端發票，除了不會遺失發票外，還有額外「雲端發票專屬獎」的對獎資格，每期包含15組100萬元、1萬5千組2千元，及60萬組500元雲端發票專屬獎，提高中獎機率。
國稅局花蓮分局提醒中獎人，如儲存於手機條碼雲端發票，未於電子發票整合服務平台完成領獎帳戶設定，請記得於12月6日起3個月內，透過財政部統一發票兌獎APP，獎金可直接匯入指定帳戶並可節省千分之4的印花稅。如逾期未兌領，依法喪失兌獎資格。
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