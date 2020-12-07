爭3.9萬元薪資！負重跑走加騎打檔車 45人爭森林護管員

羅東林管處招聘明年度森林護管員，45人報名有34人應考，考生在豪雨中騎乘打檔機車，並完成負重跑走，昨天完成第二階段學科考試後，今公布成績，錄取4人、備取2人，最年輕者為22歲現役軍人，明年上工後薪水最高可拿39K。

羅東林管處說，森林護管員為約僱職缺，今年行政院調整薪點，折算月薪為3萬030元，加上每月可領取2000至4000不等巡護作業費，以及服務於山區調整的薪酬，初任人員可領取約3.7萬元至3.9萬元月薪。

林管處5日針對護管員辦理第一階段術科測驗，因羅東豪雨不斷，34名應試人員在豪雨中騎乘打檔機車，並在時間內完成負重跑走，昨舉辦學科測驗，今上午公布成績。

羅東林管處說，今年報考人中有2名女性，都是宜蘭大學森林系學姊、學妹，另有5名50歲以上年記者報名；其中，今錄取的人員中，有一名為現役軍人，另外唯一錄取的女性，則為林業試驗所小編，兩人共同點都是身高超過180公分。