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爭3.9萬元薪資！負重跑走加騎打檔車 45人爭森林護管員

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
羅東林管處招募森林護管員，需會騎乘打檔機車以及時間內完成負重跑走，才算符合資格。圖／羅東林管處提供
羅東林管處招募森林護管員，需會騎乘打檔機車以及時間內完成負重跑走，才算符合資格。圖／羅東林管處提供

羅東林管處招聘明年度森林護管員，45人報名有34人應考，考生在豪雨中騎乘打檔機車，並完成負重跑走，昨天完成第二階段學科考試後，今公布成績，錄取4人、備取2人，最年輕者為22歲現役軍人，明年上工後薪水最高可拿39K。

羅東林管處說，森林護管員為約僱職缺，今年行政院調整薪點，折算月薪為3萬030元，加上每月可領取2000至4000不等巡護作業費，以及服務於山區調整的薪酬，初任人員可領取約3.7萬元至3.9萬元月薪。

林管處5日針對護管員辦理第一階段術科測驗，因羅東豪雨不斷，34名應試人員在豪雨中騎乘打檔機車，並在時間內完成負重跑走，昨舉辦學科測驗，今上午公布成績。

羅東林管處說，今年報考人中有2名女性，都是宜蘭大學森林系學姊、學妹，另有5名50歲以上年記者報名；其中，今錄取的人員中，有一名為現役軍人，另外唯一錄取的女性，則為林業試驗所小編，兩人共同點都是身高超過180公分。

羅東林管處說，錄取人員依例需完成1個月專業訓練，期滿成績及格者即正式成為羅東處約僱森林護管員，預計明年投入森林保護、支援山難搜救、搶救森林火災、林地管理、造林撫育、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災等工作。

羅東林管處招募森林護管員，需會騎乘打檔機車，才算符合資格。圖／羅東林管處提供
羅東林管處招募森林護管員，需會騎乘打檔機車，才算符合資格。圖／羅東林管處提供

羅東 豪雨 軍人

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