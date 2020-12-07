台東市觀光夜市獲選二星優良市集 宣示不用萊豬

中央明年元旦將開放進口含萊克多巴胺的美國豬肉，台東縣長饒慶鈴今天和台東市觀光夜市共同宣示不用萊豬，只用在地豬肉。台東農產公司總經理吳柏成說，台東是封閉市場，萊豬運來台東運費需加成，台東在地豬肉在價格上仍有優勢。

台東市觀光夜市和13家業者報名經濟部「榮市聚金」優良市集及「樂活名攤」評鑑，全數上榜，夜市促進會理事長賴美月將二星優良市集證書獻給縣長饒慶鈴，饒也回贈紅榜，並送給各店家「台東豬」禮盒，宣示不用萊豬。

台東縣每天豬隻屠宰量約200多頭，全縣約有5萬6000多頭。吳柏成說，在地現有的供應量大致飽和，連鎖賣場等地才可能會有比較零星的外來豬肉，而本地豬肉已經禁用萊劑。

饒慶鈴表示，台東觀光夜市成立以來首次參加評核，就獲得好成績，在環境維護、衛生等面向都有優質的表現，期盼台東傳統市集能持續發展為優質市場，吸引更多民眾前消費。

她說，台東觀光夜市用的是安心食品，豬肉當然也是安心豬肉，希望縣內肉體商家和國產豬生產業者協力攜手捍衛食安。台東人的食品安全和健康要自己來守護。