統一發票百萬大獎 花蓮開出2個幸運兒

統一發票近期開出的9-10月百萬大獎，獎落花蓮。花蓮家樂福開出紙本發票200萬元特獎；壽豐鄉一家全家便利商店開出雲端發票專屬獎100萬元，

財政部北區國稅局花蓮分局今天特地到店家祝賀。國稅局花蓮分局表示，這次花蓮地區開出雲端發票專屬百萬元獎，幸運得主於9月7日購買氣泡水、咖啡等共花費183元，並以手機條碼儲存電子發票；另名紙本發票特獎得主是在10月10日購買優酪乳及洋蔥，花了50元幸運兌得200萬元。

花蓮分局提醒中獎人，如儲存於手機條碼的雲端發票未於電子發票整合服務平台完成領獎帳戶設定時，記得要在109年12月6日起3個月內透過財政部統一發票兌獎APP兌領，獎金可直接匯入指定帳戶並可節省千分之4的印花稅；如逾期未兌領，依統一發票給獎辦法第11條第10款規定，即喪失兌獎資格。

國稅局鼓勵民眾消費時多使用手機條碼或其他載具，如悠遊卡、icash卡、會員卡、信用卡等儲存雲端發票，既不會有遺失可能，還有雙重中獎機會，因每期統一發票開獎的中獎機會外，另享有額外「雲端發票專屬獎」的對獎資格，每期包含15組100萬元、1萬5000組2000元，以及60萬組500元雲端發票專屬獎，提高中獎機率。