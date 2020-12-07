快訊

北海道「旭川告急」求自衛隊救命：日本絕望爆發最嚴重院內感染

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

統一發票百萬大獎 花蓮開出2個幸運兒

中央社 / 花蓮縣7日電

統一發票近期開出的9-10月百萬大獎，獎落花蓮。花蓮家樂福開出紙本發票200萬元特獎；壽豐鄉一家全家便利商店開出雲端發票專屬獎100萬元，

財政部北區國稅局花蓮分局今天特地到店家祝賀。國稅局花蓮分局表示，這次花蓮地區開出雲端發票專屬百萬元獎，幸運得主於9月7日購買氣泡水、咖啡等共花費183元，並以手機條碼儲存電子發票；另名紙本發票特獎得主是在10月10日購買優酪乳及洋蔥，花了50元幸運兌得200萬元。

花蓮分局提醒中獎人，如儲存於手機條碼的雲端發票未於電子發票整合服務平台完成領獎帳戶設定時，記得要在109年12月6日起3個月內透過財政部統一發票兌獎APP兌領，獎金可直接匯入指定帳戶並可節省千分之4的印花稅；如逾期未兌領，依統一發票給獎辦法第11條第10款規定，即喪失兌獎資格。

國稅局鼓勵民眾消費時多使用手機條碼或其他載具，如悠遊卡、icash卡、會員卡、信用卡等儲存雲端發票，既不會有遺失可能，還有雙重中獎機會，因每期統一發票開獎的中獎機會外，另享有額外「雲端發票專屬獎」的對獎資格，每期包含15組100萬元、1萬5000組2000元，以及60萬組500元雲端發票專屬獎，提高中獎機率。

統一發票 電子發票

延伸閱讀

兩類發票 不適用按日彙開

台鐵東部幹線未搶通 7日7列次對號列車停開

花蓮新住民拍片記錄生活 展現多元文化

坍方3天影響2.6萬人 台鐵公布今天列車行駛計畫

相關新聞

景氣寒冬募款難？這社團太強大 募捐福袋不到5小時達標

今年因疫情關係，企業廠商營收大受影響，也使得很多社福機構歲末年終募款難上加難。宜蘭縣福氣家族為了送給弱勢家庭150份福袋...

走入人群 宜蘭東門夜市辦脫貧計畫助弱勢生找自信

「我不是貴人，但可以一起當麻吉」。宜蘭市東門夜市攤商與福氣家族公益協會合作，舉辦自立脫貧實驗計畫，由縣府社會處、家扶中心...

花蓮殯葬園區道路整修 即日起封路6天

花蓮縣吉安鄉慈雲山殯葬園區聯外道路，因年久失修，又因0206大地震造成原路面裂縫加大加深，易造成道路邊坡不穩定，已逐漸出...

花蓮知卡宣增共融遊戲場 今說明會

花蓮知卡宣森林親水公園建置大型戲水池後，吸引大批遊客，花蓮縣政府爭取國發會花東基金7500萬元，增設特色共融遊戲場、改善...

宜蘭冠軍米 每公斤3.6萬

宜蘭嚴選冠軍米昨天北上公開標售，經過一關關激烈喊價，喊出每公斤3萬6千元，創下全台「米王」公開標售的新高價；亞軍米也標到...

影／冬戀蘭陽溫泉季國內外踩街嘉年華 美麗礁溪夜沸騰

2020冬戀蘭陽溫泉季今晚開幕活動，號召50幾支國內外隊伍大踩街，礁溪市區道路擠滿人潮，除了在地產業、社區團體組隊遊行演...

海洋廣場17公尺耶誕樹點燈 成為基隆港邊限定另類燈塔

基隆市政府與基隆基督教青年會合作，舉辦「聖誕平安夜，榮耀新基隆」聖誕系列活動，今晚在海洋廣場為高17公尺的環保LED耶誕...

花蓮新住民拍片記錄生活 展現多元文化

花蓮縣政府社會處辦理「幸福開麥拉—2020國際移民日暨影像紀錄班成果發表會」，新住民向紀錄片導演學習拍片、剪接及攝影，記...

宜蘭冠軍米競標 10公斤36萬破紀錄

新北市政府與宜蘭縣政府為推銷推銷好米，今日合作在板橋遠東百貨舉辦「宜蘭嚴選優質米頒獎展售會」，開放民眾來競標在評選中獲得...

台東富岡 今天下午2班船往返綠島

東北季風今天下午減弱，台東往綠島船班加開2班，往返4航次，包括下午1點金星8號（可載261人）、凱旋6號（可載365人）...

全國舞林高手齊聚中興文創人爆棚 街舞大賽3冠王出爐

全國街頭文化藝術節在宜蘭中興文創園區舉辦兩天，共有街舞大賽、塗鴉創作、演唱會、講座、市集、高校聯合舞展等，首日街舞大賽來...

不想窩在家裡生鏽 台東夫妻投入志工近40年

台東縣政府今天表揚第23屆金馨獎得主，共有220個單位及個人受獎。縣長饒慶鈴說，志工們彌補政府資源不足，在社會奉獻專業，...

熱門新聞

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

感動！3位台中市長為中央公園開幕 互相扶持一棒接一棒

台中捷運成敗影響大 政壇解析：一條中捷綁住柯盧龍

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。