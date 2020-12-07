聽新聞
test
0:00 / 0:00
走入人群 宜蘭東門夜市辦脫貧計畫助弱勢生找自信
「我不是貴人，但可以一起當麻吉」。宜蘭市東門夜市攤商與福氣家族公益協會合作，舉辦自立脫貧實驗計畫，由縣府社會處、家扶中心媒合5名弱勢學生到夜市實習，體驗真實的「夜市人生」，參與計畫攤商看著5人從羞澀到找到自信，雙方相約寒暑假再見「有需要時，東門夜市永遠為你們加油」。
脫貧實驗計畫，起因為東門夜市商圈發展協會理事長王紳佑，發現弱勢孩子因為缺乏自信，因此嘗試與福氣家族合作，讓孩子直接面對夜市人群，10月起每周六、日到夜市實習3小時，給與車馬費及工讀薪資。
脫貧實驗計畫進行將近3個月，起初從廚房後台開始做起，熟悉後站上第一線，賺取生活費的同時，學習團隊、人群互動以及責任感，讓孩子從家庭走入人群，面對陌生客人克服內心的恐懼。
孩子的轉變王紳佑看在眼裡，他說，實習過程都有志工陪在旁邊，從0開始協助孩子上手，除了工作上的問題，家庭、課業碰上難關，攤商、志工也會給予鼓勵，成了這群參與計畫的孩子最強後盾。
王紳佑說，來夜市實習的學生，從羞澀到變得有自信，已經能勇敢做自己，面對人群，他們參與攤商也和學生相約定，寒暑假有時間再回來夜市。
脫貧實驗計畫即將進入尾聲，王紳佑也向孩子喊話，現在還是學生，希望好好讀書拚出好人生，但如果有需要時，也不要吝嗇開口，東門夜市永遠為你們加油。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言