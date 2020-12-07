走入人群 宜蘭東門夜市辦脫貧計畫助弱勢生找自信

「我不是貴人，但可以一起當麻吉」。宜蘭市東門夜市攤商與福氣家族公益協會合作，舉辦自立脫貧實驗計畫，由縣府社會處、家扶中心媒合5名弱勢學生到夜市實習，體驗真實的「夜市人生」，參與計畫攤商看著5人從羞澀到找到自信，雙方相約寒暑假再見「有需要時，東門夜市永遠為你們加油」。

脫貧實驗計畫，起因為東門夜市商圈發展協會理事長王紳佑，發現弱勢孩子因為缺乏自信，因此嘗試與福氣家族合作，讓孩子直接面對夜市人群，10月起每周六、日到夜市實習3小時，給與車馬費及工讀薪資。

脫貧實驗計畫進行將近3個月，起初從廚房後台開始做起，熟悉後站上第一線，賺取生活費的同時，學習團隊、人群互動以及責任感，讓孩子從家庭走入人群，面對陌生客人克服內心的恐懼。

孩子的轉變王紳佑看在眼裡，他說，實習過程都有志工陪在旁邊，從0開始協助孩子上手，除了工作上的問題，家庭、課業碰上難關，攤商、志工也會給予鼓勵，成了這群參與計畫的孩子最強後盾。

王紳佑說，來夜市實習的學生，從羞澀到變得有自信，已經能勇敢做自己，面對人群，他們參與攤商也和學生相約定，寒暑假有時間再回來夜市。