景氣寒冬募款難？這社團太強大 募捐福袋不到5小時達標

今年因疫情關係，企業廠商營收大受影響，也使得很多社福機構歲末年終募款難上加難。宜蘭縣福氣家族為了送給弱勢家庭150個福袋，昨上午公告在會員群組號召募款，結果不到5小時就達標，今天還有人要捐款，展現強大愛的動能。

社團法人宜蘭縣福氣家族公益協會共500多名會員來自社會各階層，這次寒冬送暖活動準備募集每個福袋金額1000元的物資，計畫才剛要啓動。

昨天上午協會幹部在會員社群一貼出公告，會員們就熱心響應，捐款相當踴躍，差點措手不及，結果不到5個小時就募到150個福袋，總計15萬元，會員們的愛心及行動力，讓人刮目相看，今天還有其他人陸續要捐款進來，將轉作急難救助之用。

協會執行長黃賜福表示，每年到了歲末寒冬都是他們最忙碌的時刻，協會真正把募得的款項用在需要的人身上，而且帳目十分清楚，很感謝大家信任、信賴這個「愛與善」的平台。

很多社福團體最近都為了募款不足而愁眉不展，但這個問題在福氣家族裡本並不存在。黃賜福表示，為了讓大家有機會一起行善、共植福田，針對急難救助部分，規定每位會員的捐款不能超過最多5000元，而且協會針對有些社福機構，例如家扶中心，也固定捐助白米給弱勢家庭。