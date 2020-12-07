花蓮殯葬園區道路整修 即日起封路6天

花蓮縣吉安鄉慈雲山殯葬園區聯外道路，因年久失修，又因0206大地震造成原路面裂縫加大加深，易造成道路邊坡不穩定，已逐漸出現土石崩落的情形，恐影響民眾用路安全。鄉公所即日起封路整修6天，將1185公尺的道路改善，提醒民眾施工期間請勿上山，避免危險。

鄉長游淑貞指出，慈雲山殯葬園區設有花蓮縣北區5鄉鎮唯一的火化場，對民眾而言十分重要。除了重要節日有不少人前來慎終追遠外，平日辦理火化事宜進出的民眾也較多。這次聯外道路整修路段除改善道路鋪面外，也將長年以來憂心的環境安全性大幅提升。

該項工程即日起至12月12日共6天，進行全線的再生瀝青混凝土路面刨除及鋪設道路改善工程，考量工程品質與安全，慈雲山殯葬園區暫停火化場、懷恩（納骨）堂，以及植葬區等殯葬設施業務，民眾在工程施工進行期間請避免上山。

游淑貞表示，感謝行政院東服中心、花蓮縣政府與吉安鄉民代表會極力支持，讓工程獲得花東基金的經費挹注771萬，內政部補助154萬，加上鄉公所配合款418萬，共1343萬元，得以順利進行殯葬園區的道路路面與邊坡安全的改善建設。