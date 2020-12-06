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影／冬戀蘭陽溫泉季國內外踩街嘉年華 美麗礁溪夜沸騰
2020冬戀蘭陽溫泉季今晚開幕活動，號召50幾支國內外隊伍大踩街，礁溪市區道路擠滿人潮，除了在地產業、社區團體組隊遊行演出，還有森巴女郎熱舞秀及街頭馬戲秀、人氣超旺的動漫COSPALY，吸引許多遊客圍觀駐足拍照，沿路店家客人大啖美食並欣賞表演，礁溪之夜熱鬧沸騰。
一年一度的冬戀蘭陽溫泉季今晚開幕，在開幕儀式後，眾所期待的「踩街嘉年華」接著登場，今年參加踩街隊伍共50幾隊，是歷年來之最，千人齊聚於晚間7點出發踩街，沿著溫泉路、健康路口邊走邊舞，在音樂及鼓樂聲中，由森巴女郎打頭陣，熱力四射驚艷開場，在天雨中注入暖流。
各踩街隊伍成員繽紛裝扮，隨著音樂節奏魅力起舞，今年特別邀請馬戲特技藝術家帶來街頭馬戲秀，獨輪車、踩高蹺等，還有超人氣動漫COSPLAY重裝參與，維妙維肖的人物裝扮，各隊伍熱血大拚場，炒熱礁溪街頭氛圍。縣長林姿妙與礁溪鄉長張永德站在主題花車上，跟著節奏擺動肢體，沿路向遊客揮手，歡迎民眾在活動期間到宜蘭泡溫泉、食玩樂宜蘭。
「2020冬戀蘭陽溫泉季」規畫許多系列活動，每天都有歡樂小踩街、冬戀音樂晚會，還有礁溪湯圍溝公園旁的溫泉美食旅展，凡於美食旅展專區憑發票或收據，消費滿500元至服務台即可兌換紀念品，消費3000元即可抽獎，獎項有五星飯店住宿券、餐券、泡湯券等，此外特別打造夜景主題燈飾藝術，夜幕星空美景點亮礁溪，是很多民眾拍照打卡好去處。
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