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海洋廣場17公尺耶誕樹點燈 成為基隆港邊限定另類燈塔

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
海洋廣場為高17公尺的環保LED耶誕樹點燈今晚在，讓基隆海港增添濃厚耶誕氛圍。圖／基隆市政府提供
海洋廣場為高17公尺的環保LED耶誕樹點燈今晚在，讓基隆海港增添濃厚耶誕氛圍。圖／基隆市政府提供

基隆市政府與基隆基督教青年會合作，舉辦「聖誕平安夜，榮耀新基隆」聖誕系列活動，今晚在海洋廣場為高17公尺的環保LED耶誕樹點燈，讓基隆海港增添濃厚耶誕氛圍。

基隆市長林右昌、立委蔡適應、文化局長陳靜萍和多名基隆市議員，今晚和教會人員在海洋廣場的耶誕樹前，參加點燈儀式。

點燈儀式安排各教會團體進行祝福禱告、詩班敬拜，還有浪漫長笛演奏。林右昌並和仁愛國小合唱團小朋友、俄羅斯美聲男高音Roman Shapiro合唱「平安夜」，祝福基隆及所有市民，迎接充滿新希望及平安的一年。

林右昌說，有別於熱鬧商業化耶誕活動，基隆耶誕系列活動由教會扶助舉辦，他以感恩的心情感謝上帝，在新的一年給予基隆、台灣滿滿的祝福。明年10月基隆將舉辦2021城市博覽會，也將是基隆光榮發展的新起點。

陳靜萍表示，每年耶誕節前點燈備受市民期待，成為基隆限定的港區另類「燈塔」。今年耶誕晚會12月25日晚間6點在海洋廣場登場，邀請日本放浪兄弟旗下新生代唱跳偶像團體MAGMA、晨星樂團、雨都舞蹈團、山美教會等團體演出，並有溫暖人心的詩歌陪伴大家共度平安歡樂耶誕夜，用歌聲散播希望，讓愛串流每個人的心中。

海洋廣場為高17公尺的環保LED耶誕樹點燈今晚在，讓基隆海港增添濃厚耶誕氛圍。圖／基隆市政府提供
海洋廣場為高17公尺的環保LED耶誕樹點燈今晚在，讓基隆海港增添濃厚耶誕氛圍。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌

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