花蓮新住民拍片記錄生活 展現多元文化

花蓮縣政府社會處辦理「幸福開麥拉—2020國際移民日暨影像紀錄班成果發表會」，新住民向紀錄片導演學習拍片、剪接及攝影，記錄自己的生活點滴，或者是回家鄉的心路歷程。來自印尼的張美君說，拍了自己從來到花蓮開始的酸甜苦辣，很有收穫，也認識很多來自不同國家的朋友。

縣府社會處婦幼科長林鳳珠表示，國際移民日是12月18日，今天提早慶祝，慰勞辛苦的新住民。花蓮新住民女性有7900多位、男性則有790餘位，比花蓮3個鄉鎮人口數多，幾乎可以說是花蓮第14個鄉鎮，其中主要以大陸配偶居多，再來是越南、印尼第三。

林鳳珠說，鼓勵新住民開發學習培養新興趣，因此結合社區據點，開辦影像攝影班，邀請紀錄片導演楊正欣教學，利用手機記錄與家人的互動、生活，藉著影像激勵更多的新住民在困境中努力，也讓外人一窺他們的思鄉之愁。

今天是影像紀錄成果展，許多新住民身穿自己國家的傳統服飾。印尼籍的張美君說，嫁到花蓮已10幾年，從來沒想過要記錄自己的生活，透過學習攝影、拍片及剪接，認識身邊有很多同樣辛苦的姐妹們，不再有孤立的感覺，成果展就像是回娘家，非常高興。

紀錄片導演楊正欣表示，來自不同國家姐妹們，從完全不會到剪接成一部影片，過程中的成長非常令人欣慰；新住民用影像寫出自己故事和更多人分享，也促進台灣多元化社會。