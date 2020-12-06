宜蘭冠軍米競標 10公斤36萬破紀錄

新北市政府與宜蘭縣政府為推銷推銷好米，今日合作在板橋遠東百貨舉辦「宜蘭嚴選優質米頒獎展售會」，開放民眾來競標在評選中獲得前三名的宜蘭米，其中冠軍藍耀毅所種植的稻米經過12搶標，被旺旺集團以10公斤36萬元高價標下，打破歷年成交紀錄，這次的拍賣所得將全數捐給宜蘭當地的弱勢團體。

新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙今日上午11時許在板橋拍賣會上化身拍賣官，炒熱冠軍米競標氣氛，讓冠軍米從10公斤10萬5000元一路標至36萬高價，過程中遠東集團、新北市議員林金結、劉美芳都不斷搶標，最後由旺旺集團標得。

藍耀毅的稻米栽種至宜蘭壯圍鄉，已有30年經驗，這次配合宜蘭一期一休耕作模式，在肥沃的土壤以永續經營的概念、嚴謹的態度用心栽培出優秀的宜蘭米。

林姿妙指出，水稻是宜蘭縣最大宗的農作物，當地的稻米不只Q，味道還很香，多數民眾吃過以後都會持續購買，也很感謝新北市政府的協助，讓優質的宜蘭米能夠在大台北地區行銷曝光。

林姿妙說，宜蘭優質米競賽今年是第3屆，還特別將競選總獎金由30萬提高至60萬，冠軍獎金也從15萬升至30萬，盼透過提高獎金的方式，增加農友投入稻米產業。