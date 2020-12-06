全國舞林高手齊聚中興文創人爆棚 街舞大賽3冠王出爐

全國街頭文化藝術節在宜蘭中興文創園區舉辦兩天，共有街舞大賽、塗鴉創作、演唱會、講座、市集、高校聯合舞展等，首日街舞大賽來自全國各地200多隊好手較勁，年輕人活力四射，人潮爆滿。尬舞至晚間10點結束，競爭激烈，公布產生3組冠軍得主。

此次參賽選手從東部的宜蘭花東到中南部，最遠是高雄及屏東，遍及全台，儘管宜蘭最近下雨不斷，但參賽及觀戰者熱情不減，長達7小時輕勁，地板舞風組冠軍為「TC」、全舞風組冠軍則是「黑龍江健原」、徐百川奪下混合舞風車輪戰冠軍，各得3萬、2萬及1萬5千元獎金。

街舞大賽吸引215隊報名，遠超過主辦單位預期，由於台鐵瑞芳-猴硐因鐵軌邊坡落石坍方中斷，參賽隊伍轉乘其它交通工具趕到，不放棄參賽機會，除年輕人參賽，也有國中小學生。縣議員孫湯玉蕙下午就到現場，人潮多到擠不過去，她說，宜蘭首次舉辦街頭文化藝術節能這麼熱絡，讓她很感動，證明只要給鼓勵機會及表演舞台，年輕人可以做得很好。

縣長林姿妙昨晚到場鼓勵，並頒發全部冠亞軍共11萬元競賽獎金。她說，街頭文化展現青年朋友的熱情和活力，宜蘭首次舉辦宜蘭街頭文化藝術節，希望凝聚國內外團體及菁英齊聚宜蘭，在年輕人不同創意火花激盪下，實現展演夢想，也讓大家認識街頭藝術文化。