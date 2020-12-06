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不想窩在家裡生鏽 台東夫妻投入志工近40年

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
縣長饒慶鈴（右三）授旗給今年新成立志工隊。記者施鴻基／攝影
縣長饒慶鈴（右三）授旗給今年新成立志工隊。記者施鴻基／攝影

台東縣政府今天表揚第23屆金馨獎得主，共有220個單位及個人受獎。縣長饒慶鈴說，志工們彌補政府資源不足，在社會奉獻專業，把愛心傳遞到每個角落，期盼有更多人加入。

台東縣金馨獎今天在娜路彎大酒店表揚，來自全縣各地的志工們擠滿會場，饒慶鈴、立委劉櫂豪、縣議員古志成、社會陳淑蘭等人都到場致意。志工們先依序表演，饒慶鈴抵達後開始頒獎，她先為今年新成立的志工隊授旗，隨後和劉櫂豪分別表揚志工們。

模範志願服務家庭由吳世章、陳秋雪及王志寬、石秀椿2對夫婦獲得。

67歲的陳秋雪和72歲的吳世章擔任志工30多年，陳秋雪說，當初兒女都長大成家，他們也陸續退休，本來當志工只是想要打發時間，以免窩在家裡太久生鏽，想不到越做越有成就感，一晃已經快40年。

陳秋雪回憶志工生涯印象最深刻是服務一位言語有表達障礙的太太，對方無法好好表達一句完整的句子，她耐心去了解協助後，對方忽然大聲且順利說出「祝福妳」，讓她非常感動，也覺得自己的付出沒有白費。

另外，今年因新冠肺炎疫情來襲，防疫成為志工重要服務項目之一，社會局志工隊也在開場時和陳淑蘭合跳口罩舞應景。陳淑蘭說，台東在遠見雜誌評比縣市競爭力中，社會福利居全國第2名，15歲以上志工人比例居全國第1，可見志工服務是台東的軟實力。

縣長饒慶鈴（前左）授旗給今年新成立志工隊。記者施鴻基／攝影
縣長饒慶鈴（前左）授旗給今年新成立志工隊。記者施鴻基／攝影
台東縣政府表揚金馨獎得主，全縣志工代表齊聚一堂。記者施鴻基／攝影
台東縣政府表揚金馨獎得主，全縣志工代表齊聚一堂。記者施鴻基／攝影
縣長饒慶鈴（右）頒獎給模範志願服務家庭得主王志寬（中）、石秀椿（左）夫婦。記者施鴻基／攝影
縣長饒慶鈴（右）頒獎給模範志願服務家庭得主王志寬（中）、石秀椿（左）夫婦。記者施鴻基／攝影
台東縣政府表揚金馨獎得主，全縣志工代表齊聚一堂。記者施鴻基／攝影
台東縣政府表揚金馨獎得主，全縣志工代表齊聚一堂。記者施鴻基／攝影
台東縣社會處志工隊跳起應景的口罩舞。記者施鴻基／攝影
台東縣社會處志工隊跳起應景的口罩舞。記者施鴻基／攝影
立委劉櫂豪（左）頒獎給模範志願服務家庭得主吳世章（右）、陳秋雪（中）夫婦。記者施鴻基／攝影
立委劉櫂豪（左）頒獎給模範志願服務家庭得主吳世章（右）、陳秋雪（中）夫婦。記者施鴻基／攝影

台東 饒慶鈴 劉櫂豪

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