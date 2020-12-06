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花縣府獲7500萬元經費 增設知卡宣公園共融遊戲場

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮知卡宣森林親水公園每到夏天吸引遊客玩水，縣府規畫增設共融遊戲場，提供更多元遊憩設施。本報資料照片
花蓮知卡宣森林親水公園每到夏天吸引遊客玩水，縣府規畫增設共融遊戲場，提供更多元遊憩設施。本報資料照片

花蓮知卡宣森林親水公園建置大型戲水池後，吸引大批遊客玩水消暑。為提供民眾更友善多元的遊憩設施，花蓮縣政府爭取花東基金7500萬元，增設特色共融遊戲場、改善無障礙步道及景觀營造，並於明天晚上舉辦說明會，歡迎民眾提出意見，參與公園改造設計。

知卡宣公園自2014年建置多項大型親水設施，今年暑假入園人數高達23萬人次。為妥善利用公園綠地及提供遊憩設施，縣府農業處日前邀請黎明教養院孩童參與，要設計出符合在地特色並兼具不同孩童身心發展需求的遊戲場域。

在2場共融遊戲場參與式設計工作坊中，除了透過開放式的腦力激盪，讓孩童在活動體驗過程中學習瞭解共融理念外，設計顧問公司能藉由觀察孩童的創作過程，理解不同的思維能力與遊戲需求，並歸納彙整孩子們的設計成果，於專家學者工作坊會中，與各領域的專家學者、特色公園倡議團體，以及立委與議員們進行意見交流，作為公園規畫設計參考方向。

為聆聽各方意見並凝聚地方共識，讓公園改造能貼近民眾使用需求，縣府農業處將於12月7日晚上7點，在吉安鄉仁和社區活動中心，舉辦知卡宣公園特色共融遊戲場地方說明會，設計顧問公司將詳細說明公園目前規畫設計內容，歡迎對公園改造議題有興趣的民眾一同參與討論。

花蓮縣政府爭取花東基金7500萬元，將於知卡宣森林親水公園增設共融遊戲場，明天晚上舉辦地方說明會。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府爭取花東基金7500萬元，將於知卡宣森林親水公園增設共融遊戲場，明天晚上舉辦地方說明會。圖／花蓮縣政府提供

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