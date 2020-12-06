蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

台東縣蘭嶼停航邁入第10天，島上生活物資幾乎快用完，近4000名居民面臨斷炊危機，台東縣府今早委託第15海巡隊協助載運物資，但東北季風依然強勁、海象惡劣，首次出補給任務的海巡隊也沒有把握可以順利成航，但隊長曾俊瑜表示會盡力而為。

台東離島蘭嶼、綠島近10天來海陸交通不斷停航，綠島偶爾還有船班可以通航，但蘭嶼卻始終停飛停航，導致島上生活物資嚴重告急。

「農會超市都買不到米了」，島上居民說，今年東北季風特別強勁，出乎眾人意料之外，大家都沒有準備物資，問題很嚴重，「以前颱風來也只是被關島3、5天而已，這次一下子就是10天，實在受不了。」

台東縣府昨晚協調海巡隊協助運補，連夜調度物資物資，今早裝箱上船，計畫10點啟航，運送物資包括泡麵、米、瓦斯、蔬果和瓦斯，原本還有蛋，但考慮海上顛簸，怕抵達時都成了蛋花，只能作罷。農會超市和安檢所也一併調度補給。

縣長饒慶鈴、教育處長林政和社會處長陳淑蘭等人都到場並協助搬運物資上船，饒慶鈴搬運物資時，還因東西太重，差點砸到自己。

曾俊瑜說，這是海巡首次出補給任務，海象雖然還是非常差，但他們會盡力而為，希望物資可順利送達蘭嶼，解島上居民燃眉之急。

林政宏說，目前蘭嶼各校營養午餐只能供應到下周一，有的學校連瓦斯都用完，所以一併補給，初步先提供5天營養午餐的份量，至少讓孩子們先度過下周。陳淑蘭也說，社會處補給島上4村6部落弱勢家庭物資，還有嬰兒及婦女用品，約有3到5天的用量。