到台北參加新書發表會 林右昌：明年東西岸有濱海長廊

基隆市文化局與文化媒體VERSE合作，推出1套2冊的「在基隆：城、海、山與未來」，論述基隆的城市精神，今天在台北森大青鳥舉辦新書發表會，市長林右昌、文化局長陳靜萍與VERSE總編輯張鐵志一同現身，暢談對城市的各種想像。

林右昌說，為了把城市與水岸的關係重新連結，市府這幾年堆動市港再生標竿計畫，把本來服務貨品的港市，變成服務人民的港市，市港再生標竿計畫預計在明年完成，屆時從西岸到東岸就有一條3.5公里的濱海長廊，把港口跟水岸重新連結在一起。基隆95%是山坡地，但市府把劣勢轉為優勢，推動城市再造行動，包括東岸地標豎梯、西岸太平山城纜車，整個山與城的連結重新規劃。

文化局長陳靜萍說，第1冊以山、海、城的人文歷史故事，從大航海時代，到日本時代，乃至228，及 1949 年代的大遷徙，都在這裡留下了歷史的印記和重建基隆在地的歷史，引領我們認識這個地方的身世，其實就是一頁台灣400年的故事。