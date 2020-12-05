到台北參加新書發表會 林右昌：明年東西岸有濱海長廊

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
到台北參加新書發表會，林右昌：明年東西岸有濱海長廊。圖／基隆市政府提供
到台北參加新書發表會，林右昌：明年東西岸有濱海長廊。圖／基隆市政府提供

基隆文化局與文化媒體VERSE合作，推出1套2冊的「在基隆：城、海、山與未來」，論述基隆的城市精神，今天在台北森大青鳥舉辦新書發表會，市長林右昌、文化局長陳靜萍與VERSE總編輯張鐵志一同現身，暢談對城市的各種想像。

林右昌說，為了把城市與水岸的關係重新連結，市府這幾年堆動市港再生標竿計畫，把本來服務貨品的港市，變成服務人民的港市，市港再生標竿計畫預計在明年完成，屆時從西岸到東岸就有一條3.5公里的濱海長廊，把港口跟水岸重新連結在一起。基隆95%是山坡地，但市府把劣勢轉為優勢，推動城市再造行動，包括東岸地標豎梯、西岸太平山城纜車，整個山與城的連結重新規劃。

文化局長陳靜萍說，第1冊以山、海、城的人文歷史故事，從大航海時代，到日本時代，乃至228，及 1949 年代的大遷徙，都在這裡留下了歷史的印記和重建基隆在地的歷史，引領我們認識這個地方的身世，其實就是一頁台灣400年的故事。

第2冊則邀請林市長與前文化部長鄭麗君，對談城市的歷史與文化願景，以及在這幾年進行了以文化先行的城市改造運動，透過再造歷史現場計畫讓城市的歷史與記憶以嶄新的方式重新認識。更邀請許多重要建築師如王俊雄、邱文傑、梁豫漳、郭旭原及黃惠美來到基隆，建立關於新的城市想像。

到台北參加新書發表會，林右昌：明年東西岸有濱海長廊。圖／基隆市政府提供
到台北參加新書發表會，林右昌：明年東西岸有濱海長廊。圖／基隆市政府提供
到台北參加新書發表會，林右昌：明年東西岸有濱海長廊。圖／基隆市政府提供
到台北參加新書發表會，林右昌：明年東西岸有濱海長廊。圖／基隆市政府提供

基隆 文化局 林右昌

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