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台東都歷掩埋場使用展期 部落組自救會抗議

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
都歷部落居民不滿長期飽受掩埋場臭氣熏天，日前組自救會拉布條抗議。圖／阿美族人法物提供
都歷部落居民不滿長期飽受掩埋場臭氣熏天，日前組自救會拉布條抗議。圖／阿美族人法物提供

台東成功鎮都歷掩埋場使用原今年底到期，因焚化爐尚未啟用，鎮公所計畫展期至113年，都歷部落居民不滿長期飽受臭氣熏天，組自救會拉布條抗議，並計畫17日至縣府陳情。鎮公所表示，縣府焚化爐啟用，就不進行掩埋作業。

鎮公所表示，部落組自救會抗議，給予尊重，這個月22日將到部落辦協調會，規劃回饋機制，編列明年度經費來回饋部落居民，期望和部落達成共識；焚化爐一旦啟用，就不進行掩埋作業，掩埋場轉為轉運站。

位於都歷部落海邊的垃圾掩埋場，民國82年啟用，使用期限預計到今年12月30日止，但台東垃圾焚化爐預計在111年11月才試運轉，現階段成功鎮地區垃圾無處可焚燒，公所希望掩埋場能夠展延至113年。引起都歷部落居民不滿。

都歷部落自救會長黃正宏說，部落發起自救會連署，希望掩埋場能夠不再使用，還給部落乾淨的環境，請相關單位遵循原住民族基本法第21條和部落溝通。如果鎮公所執意要運作，17日將動員居民到縣府陳情。

「忍受27年了，不想再聞到臭味！」部落曾姓族人不滿說，每到吹東北季風或南風時，部落就會聞到濃濃的垃圾臭味，夏天更是臭氣熏天，聞到都會作噁，還引來蒼蠅，該還給部落乾淨的空氣了。

環保局表示，焚化爐目前已上網招標修繕工程，目標是111年下半年啟用，屆時就可自主處理垃圾，也能將目前各鄉鎮市掩埋場大都接近飽和的狀態騰出空間活化。會和鎮公所持續與部落溝通，尋求解決辦法。

台東成功鎮都歷掩埋場使用原今年底到期，因焚化爐尚未啟用，鎮公所計畫展期至113年。圖／阿美族人法物提供
台東成功鎮都歷掩埋場使用原今年底到期，因焚化爐尚未啟用，鎮公所計畫展期至113年。圖／阿美族人法物提供
台東縣焚化爐目前已上網招標修繕工程，目標是111年下半年啟用試營運。記者尤聰光／攝影
台東縣焚化爐目前已上網招標修繕工程，目標是111年下半年啟用試營運。記者尤聰光／攝影

焚化爐 自救會

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