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藝術家駐村創作 花蓮太魯閣族人打造部落藝術節
花蓮秀林鄉銅門村一群熱衷傳統文化的青年，想要打造部落藝術節，連續2年籌辦創作展，邀請藝術家駐村，與在地工藝師、文史工作者交流，創作屬於部落的藝術品。
兒路創作藝術工寮創立於2015年，創辦人東冬．侯溫（Dondon．Hounwn）學習傳統技藝、樂舞劇場，帶領更多年輕人回到部落，今年舉辦「Mtukuy播種者」創作展計畫，邀請6名藝術家駐村1個月，作品就散落在部落裡，包括部落老人會館、觀音堂及部落祭場等，打破美術館的場地限制。
東冬．侯溫說，今年以廢棄空間、不曾注意到的角落為布展空間，有藝術家發掘當地故事，有人找出關於山洞、獵場記憶的拍攝成錄像；也有作品將族人接納「安全帽」的過程為靈感，結合太魯閣族祖靈之眼的圖騰，創造出屬於在地的地景藝術品。
東冬．侯溫說，希望打造部落藝術節品牌，不只讓外界了解當地風情，也讓族人透過與藝術家的相處，從作品創作中感受到與在地連結。
東冬．侯溫坦言，起步的確不太容易，今年辦了第2年的創作展，慢慢有更多人理解他們在做的事，尤其希望這些具有古老工藝的傳統，可以更廣泛、普遍的面對當代世界。
林務局花蓮林區管理處副處長王怡靖指出，兒路創作藝術工寮用藝術家進入部落，作為部落營造的方式，讓創作留在部落，林管處則提供經費挹注，幫助原住民找回文化是近年來重要的課題，除了銅門，也在新社、豐濱等部落推展類似的工作。
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