拚太平山森鐵「山地線」復駛　宜縣府展開可行性評估

行政院推動太平山森林鐵路復駛計畫，目前由縣府辦理平地線可行性評估，預計明年中完成送行政院核定；另，縣府於11月爭取山地線納入評估，今宣布獲得交通部核定880萬元經費，加上縣府配合款，投入總經費1050萬元進行可行性評估，預計2022年12月前報中央核定。

太平山森鐵1924年通車，分山地線、平原線。山地線，以流籠、索道以及蹦蹦車（運材軌道車）為主，平地線則從大同鄉土場至羅東鎮竹林車站，兩線以土場車站作為交會點。

但隨著林業政策轉型，1979年林鐵停駛，鐵軌已不復見，太平山森鐵僅剩蹦蹦車繼續乘載這段林場黃金歲月。

縣府指出，太平山森鐵在宜蘭歷史、產業發展有重要價值，去年極力爭取森鐵復駛，經公共工程委員會主委吳澤成協助，中央、地方達成共識，由縣府負責平地線可行性研究，今年2月順利啟動，預計明年中前完成報告。

平地線全長36.4公里，設有10座車站，目前以天送埤、竹林兩站保存完整，日前宜蘭原住民縣議員陳傑麟認為除平地線外，可以體驗太平山林相的山地線，也應積極爭取納入評估，陳傑麟形容，山地線是山上縱向交通，林相豐富，才是太平山林場的精華。

縣府指出，因經費問題，才會選擇平地線先行，為利計畫銜接，11月3日向中央申請獲補助山地線可行性研究經費880萬元，縣府自籌170萬元，可行性評估經費順利獲得核定，預計2022年12月前就能完成報告，送中央審查。