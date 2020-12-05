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張惠妹台東跨年演唱會 「接駁車」服務恐開天窗！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
因應阿妹跨年演唱會，縣府原本規劃的60輛接駁巴士，至今卻未有業者投標，縣府交通科長賴宣愷昨晚在個人臉書貼文希望大家協助幫忙。圖／翻攝自賴宣愷臉書
因應阿妹跨年演唱會，縣府原本規劃的60輛接駁巴士，至今卻未有業者投標，縣府交通科長賴宣愷昨晚在個人臉書貼文希望大家協助幫忙。圖／翻攝自賴宣愷臉書

天后張惠妹（阿妹）31日台東舉辦跨年演唱會，勢必吸引上萬民眾前來台東，縣府為配合做好這次跨年活動，規劃相關因應措施，其中，包括最重要的接駁交通；不過，原本規劃的60輛接駁巴士，至今卻未有業者投標，縣府坦言壓力愈來愈大。

縣府交通及觀光發展處交通科長賴宣愷表示，已設法多方管道請求公路總局、客運業者、中央民代協助，畢竟接駁路線已規劃出來，到時候沒有車輛也沒用；原本投標日在7日結束，但至今沒有業者來投標，若投標截止仍沒有業者有意願，將立即進行第2次開標。

他坦言，距離活動時間愈來愈近，縣府壓力就愈來愈大，尤其最重要的接駁車輛，也許一下子要一家業者生出60輛巴士確實有難度，但希望能有多家業者來投標，才可能彈性調度車輛，彌補車輛不足的問題，更希望中央能協助縣府來解決問題。

因應張惠妹跨年演唱會，縣府規劃台市區公車轉運站、台東機場站、台東火車站及新豐里橋站做為接駁點，並安排60輛巴士提供接駁服務，不過，上個月進行首次開標，至12月7日截止，至今沒有客運業者或遊覽車公司投標，若未來都沒業者投標，接駁服務恐真的會開天窗。

據了解，台東客運業者及花蓮客運業者，原本就有在地客運路線要營運，根本無法調度大批車輛來承攬接駁服務，此外，也有業者點出接駁服務時間從31日中午12點至隔日凌晨2點，依現行規定工時需搭配雙駕駛，等於60輛就要120位駕駛，在卡到7休1，難度確實很高。

此外，也有遊覽車業者表示，就算有同業能出這麼多的人力和車輛，但要從其他地方拉到台東，加上只有15個小時的工時，成本考量上都會覺得不划算。

天后張惠妹（阿妹）31日台東舉辦跨年演唱會，勢必吸引上萬民眾前來台東，縣府為配合做好這次跨年活動，規劃相關因應措施。圖／台東縣府文化處提供
天后張惠妹（阿妹）31日台東舉辦跨年演唱會，勢必吸引上萬民眾前來台東，縣府為配合做好這次跨年活動，規劃相關因應措施。圖／台東縣府文化處提供

台東 巴士 跨年 張惠妹

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