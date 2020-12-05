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台鐵中斷影響 花蓮太平洋縱谷馬今開跑選手少千人

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
不受台鐵交通中斷影響，花蓮太平洋縱谷馬拉松今晨如期開跑。記者王燕華／攝影
不受台鐵交通中斷影響，花蓮太平洋縱谷馬拉松今晨如期開跑。記者王燕華／攝影

花蓮太平洋縱谷馬拉松今天開跑，原本逾8000名選手報名，創下這項賽事紀錄，雖受台鐵交通中斷影響，估計至少千人未到，仍有大批跑者在太平洋畔迎著晨曦奔跑，享受花蓮的好山好水好風景。

這場賽事今天清晨6時30分起，在美崙田徑場旁的海岸路起跑，縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢、台南市議員謝龍介、新台灣人文教基金會董事長金溥聰、及台灣優靈克協會理事長吳志揚等人都到場鳴槍。

今天天氣相當好，賽事路線規畫在太平洋畔，風景宜人，主辦單位安排花蓮市多個社區，在沿線布點，有的扮成人偶、有的扮成耶誕老人、白雪公主，用熱情聲音為選手加油打氣，讓跑者感覺相當窩心。

花蓮市長魏嘉賢說，今年雖受疫情影響，仍有超過8000人報名，創下賽事紀錄，且許多是從外縣市前來。昨天台鐵東幹線交通中斷消息傳出後，就接到不少詢問電話，主辦單位立即了解狀況，引導選手搭乘客運到宜蘭，再轉乘火車到花蓮。

他說，雖然交通有些不方便，但就算鐵路中斷也澆不熄跑友的熱情，感謝各地跑友共襄盛舉，不過估計仍有千名選手受到影響無法來參賽。

儘管略受影響，但今天天氣涼爽、賽道旁就是海景，不少跑友覺得整體規畫相當不錯，跑得舒暢盡興，相約明年再來。

不受台鐵交通中斷影響，花蓮太平洋縱谷馬拉松今晨如期開跑，沿途多點安排社區為跑友打氣加油，相當暖心。記者王燕華／攝影
不受台鐵交通中斷影響，花蓮太平洋縱谷馬拉松今晨如期開跑，沿途多點安排社區為跑友打氣加油，相當暖心。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋縱谷馬拉松今晨如期開跑，縣長徐榛蔚（左4）、花蓮市長魏嘉賢（右４）等貴賓鳴槍。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋縱谷馬拉松今晨如期開跑，縣長徐榛蔚（左4）、花蓮市長魏嘉賢（右４）等貴賓鳴槍。記者王燕華／攝影

台鐵 魏嘉賢

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