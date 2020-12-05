解決蘇花改塞車要再等10年 地方質疑：太久了！

交通部規畫國五銜接蘇花改，預計今年底提出可行性評估報告，希望徹底解決蘇澳地區連假壅塞問題；不過，銜接工程包含規畫、施工，至少需耗時10年，高公局在地方舉辦說明會，被蘇澳鎮民質疑拖太久「蘇澳還要塞10年？」。對此，高公局表示，工期受環評、用地取得影響最大，若程序順利，工期就能縮短。

國道五號蘇澳終點未與蘇花改銜接，前往花東車流下蘇澳交流道後，須經台九線前往蘇花改，因蘇花改車流量有限，每到連假車多時，屬人口稠密區的蘇澳鎮蘇港路、海山西路容易塞車，地方居民出入不便，壅塞問題早已困擾許久。

為解決蘇澳鎮壅塞問題，高公局規畫國五銜接蘇花改，目前已進入最後階段，預計今年底或明年初，就能提出報告。

根據高公局規畫內容，銜接工程起點從蘇澳交流道終點的斷橋處，以長隧道、橋梁跨過九股山、畚箕湖山，終點與蘇花改永樂高架橋銜接，總長度約7公里，採雙向各一車道，工程經費初估約186億元。

針對銜接工程，高公局曾在蘇澳鎮舉辦說明會，有民代質疑當年規畫蘇花改卻未與國五銜接，是錯誤政策，應該加速補錯，「不要讓蘇澳再塞了」。

根據規畫期程，銜接工程包含可行性研究、環評、用地徵收、工程施工等；其中，環評及綜合規畫就要2年，等環評通過後，下一階段的工程設計與用地取得3年，加上施工需耗時10年才能完工，被地方質疑期程過長。

蘇澳鎮民代表會主席歐進義說，從設計到完工、通車要10年，拖太長，蘇澳鎮經不起長時間的塞車，希望中央能加速工程推動。

對此，高公局副局長吳木富表示，重大工程都有行政程序要走，國五銜接蘇花改需經環評討論、用地取得等，因此期程長短受環評、用地影響最大，需要各個步驟慢慢來，但只要程序沒有任何停頓，會盡量縮短工期。