猴硐走山花東斷線 台鐵平溪線、深澳線都停駛遊客撲空

台鐵瑞芳-猴硐間因連續豪雨昨天造成走山，目前正在加緊搶修，台鐵預計8日5時恢復單線雙向通車。區間車部分，台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳，宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐，支線部分平溪線、深澳線都停駛，台鐵提醒遊客不要撲空。

平溪線、深澳線每周周六日都有不少遊客人潮，平溪線往平溪放天燈，而深澳線在1989年停止載客，只留一小段作為深澳電廠運煤之用，徵來電廠關了鐵道停用，配合國立海洋科技博物館營運重新規畫載客，成為觀光列車。今天上午一早就有不少人到八斗子火站要搭深澳線卻撲空，詢問海科館有沒有開車。

台鐵表示，目前對號列車部分，樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。西部往東部跨線列車行駛至七堵站。東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

區間車部分，台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。支線平溪線、深澳線停駛。