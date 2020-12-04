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設計美學導入首站 基隆大武崙工業區嶄新面貌

中央社 / 基隆4日電

經濟部工業局為透過設計行動翻轉工業區印象，選定基隆大武崙工業區為導入園區形象規劃設計案首站，今天舉行成果展示會，希望工業區成地方產業創生基地，為台灣注入新能量。

經濟部工業局發布新聞稿指出，工業局於民國59年成立，今年適逢工業局創辦50週年，響應國家政策將設計導入工業區美學概念，並希望透過美學設計翻轉工業區，因此選定大武崙工業區為導入園區形象規劃設計案首站，並於下午在大武崙工業區服務中心舉辦成果展示會。工業局長呂正華、基隆市長林右昌受邀出席。

工業局表示，經委由中華民國工業設計協會針對大武崙工業區現況後，首創導入園區形象設計概念，以園區社會責任為核心，結合「區、廠、里」三方連結互動為概念，其中代表「區」與「里」的量體象徵轉動的齒輪，在「里」的支持下持續帶領地方產業前進，結合成工業區專屬企業形象的識別系統。

呂正華表示，率先在大武崙工業區推行設計美學導入工業區，相信大武崙工業區未來將以全新面貌和外界見面，提供廠商與鄰里更美及更軟性的服務。

林右昌說，大武崙工業區是全台灣最早的出口工業區，也是工業局轄下最小的工業區；工業局從台灣頭的基隆大武崙工業區開始翻轉設計，並把改造概念帶入工業區，相信會是帶動台灣產業向上提升的重要動力。

基隆

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