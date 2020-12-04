台鐵東幹線斷宜花交通大亂 8旬婦不懂轉乘車站乾著急

台鐵瑞芳、猴硐間因連續大雨，造成邊坡滑動，目前雙線不通，從花蓮往北的對號列車，僅行駛至宜蘭火車站就折返，往北旅客須轉乘國道客運，出遊、返家行程受影響，一名前往桃園的88歲吳姓婦人，因事故被迫留在宜蘭，因不懂列車轉乘，站長黃東墉憂心吳婦會迷路，協助其連絡子女，讓她平安回家。

台鐵說，目前對號列車僅行駛至宜蘭站，區間車可行駛至猴硐、瑞芳，在轉乘接駁車繼續形成，宜蘭站有派員協助疏導，引導繼續往北的旅客轉乘國道客運北上。

不過，突如其來意外，打亂旅客原有行程；今上午一名家住台東池上的吳姓老婦人，原預計搭乘火車至台北，再轉車至桃園

，但交通受阻，吳婦只能在宜蘭站下車，因不懂轉乘方式，在宜蘭火車站亂繞，站長黃東墉上前關心，協助聯繫其子女，從桃園開車到宜蘭接吳婦回家。

吳婦無奈說，她久久出1次遠門，火車開到宜蘭時，發現全部人都下車，以為出了什麼意外，後來才知道是土石崩塌；她不清楚轉乘方式，擔心在台北會迷路，才會在火車站乾著急，所幸有站長協助，順利解決她的交通問題