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台鐵東幹線斷宜花交通大亂 8旬婦不懂轉乘車站乾著急

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
開往台北的對號列車，目前僅行駛至宜蘭站，北上旅客需轉乘國道客運。記者張議晨/攝影
開往台北的對號列車，目前僅行駛至宜蘭站，北上旅客需轉乘國道客運。記者張議晨/攝影

台鐵瑞芳、猴硐間因連續大雨，造成邊坡滑動，目前雙線不通，從花蓮往北的對號列車，僅行駛至宜蘭火車站就折返，往北旅客須轉乘國道客運，出遊、返家行程受影響，一名前往桃園的88歲吳姓婦人，因事故被迫留在宜蘭，因不懂列車轉乘，站長黃東墉憂心吳婦會迷路，協助其連絡子女，讓她平安回家。

台鐵說，目前對號列車僅行駛至宜蘭站，區間車可行駛至猴硐、瑞芳，在轉乘接駁車繼續形成，宜蘭站有派員協助疏導，引導繼續往北的旅客轉乘國道客運北上。

不過，突如其來意外，打亂旅客原有行程；今上午一名家住台東池上的吳姓老婦人，原預計搭乘火車至台北，再轉車至桃園

，但交通受阻，吳婦只能在宜蘭站下車，因不懂轉乘方式，在宜蘭火車站亂繞，站長黃東墉上前關心，協助聯繫其子女，從桃園開車到宜蘭接吳婦回家。

吳婦無奈說，她久久出1次遠門，火車開到宜蘭時，發現全部人都下車，以為出了什麼意外，後來才知道是土石崩塌；她不清楚轉乘方式，擔心在台北會迷路，才會在火車站乾著急，所幸有站長協助，順利解決她的交通問題

另一群黃姓姊妹花，原預估2點搭乘普悠瑪列車抵達台北，但被迫在宜蘭轉乘客運，行程全數延誤，她們受訪無奈說，原本以為只是小意外，沒想到卻是邊坡崩塌，碰到天災也沒辦法。

開往台北的對號列車，目前僅行駛至宜蘭站，北上旅客需轉乘國道客運。記者張議晨/攝影
開往台北的對號列車，目前僅行駛至宜蘭站，北上旅客需轉乘國道客運。記者張議晨/攝影
行程受影響的吳姓婦人，因不懂轉乘方式，在火車站乾著急，幸經站長黃東墉協助，聯繫子女戴她返家。記者張議晨/攝影
行程受影響的吳姓婦人，因不懂轉乘方式，在火車站乾著急，幸經站長黃東墉協助，聯繫子女戴她返家。記者張議晨/攝影

國道客運 火車站

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