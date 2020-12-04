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台東美麗灣拆不拆？部落族人與環保團體各有訴求！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
有藝術家畫了30隻海龜，佈置在杉原海灣沙灘上，為牠們的環境權發聲。圖／盧姓民眾提供
有藝術家畫了30隻海龜，佈置在杉原海灣沙灘上，為牠們的環境權發聲。圖／盧姓民眾提供

台東美麗灣渡假村開發案解約仲裁結果縣府應支付6.29億元買回建築物，對於建物未來規劃，縣府目前廣納各方意見。不過，阿美族莿桐部落與環保團體今天分別在縣議會及杉原灣舉辦記者會表達訴求。莿桐部落族人希望建物留下由部落活化利用；環保團體則希望拆除建物恢復自然海岸。

台東在地20位藝術家和環保團體，在美麗灣海灘發起「全民藝起拆」的公民論壇，有藝術家畫了30隻海龜，佈置在沙灘上，為牠們的環境權發聲，也有藝術家用海中生物旗識表達各種可能拆掉美麗灣的想像。

藝術家見維巴里表示，美麗灣開發違法在先，現在縣府要花6.29億元買回，將來每年可能還要付出一大筆養護費用，如果能用藝術的角度，一面拆一面舉辦公民藝術活動，留下部份建物全民共用，不但符合拆除違建又能賺取藝術和觀光的費用，更能節省縣府養護的開銷，是一種「拆、賺、省」的好概念。

地球公民基金會副執行長蔡中岳說，不需要用蟑螂這樣的標籤來撕裂，因為這片沙灘是屬於大家共同所擁有的，應該好好思考怎麼恢復杉原自然海岸。

另在地莿桐部落族人則在縣議會召開記者會，高喊「希望你來玩、不要你來亂」，並且用腳踩踏道具蟑螂，象徵環保蟑螂退散，不要干預地方發展。莿桐部落頭目劉裕義說，部落極少數人結合外人的反對，讓大多族人的夢想破碎，現在連最一個能給部落自主利用發展的希望也要給拆掉，真的令人生氣，所以他才會和部落族人站出來發聲，聽聽部落真正的想法。

「好好利用建物不是很好嗎？」莿桐部落林姓族人說，沒有人會想把自己部落的自然生態環境給破壞掉，這一直以來也是祖先流傳下來的核心價值，建物留下交由部落活化利用，或著有心一起為這塊土地環境打拼的團體加入，共同打造新的契機，何樂而不為呢？為何一定要拆。

另縣議員鄭崗山表示，縣府既然要花6.29億元買回建築物，花的也是台東納稅縣民的錢，理當每個台東縣民都有權決定建物的未來，而不是外來人或環保團體來決定。美麗灣建在莿桐部落傳統領域上，縣府要聽的是莿桐部落的聲音，尊重莿桐部落族人。

台東縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，對於美麗灣建物的未來發展，縣府持開放態度，尊重各方意見，從中採取最大公約數來處理。

台東在地20位藝術家和環保團體，在美麗灣海灘發起「全民藝起拆」的公民論壇，希望拆除建物恢復自然海岸。圖／盧姓民眾提供
台東在地20位藝術家和環保團體，在美麗灣海灘發起「全民藝起拆」的公民論壇，希望拆除建物恢復自然海岸。圖／盧姓民眾提供
莿桐部落頭目劉裕義（站立者）說，部落極少數人結合外人的反對，讓大多族人的夢想破碎，現在連最一個能給部落自主利用發展的希望也要給拆掉，真的令人生氣，所以他才會和部落族人站出來發聲，聽聽部落真正的想法。記者尤聰光／攝影
莿桐部落頭目劉裕義（站立者）說，部落極少數人結合外人的反對，讓大多族人的夢想破碎，現在連最一個能給部落自主利用發展的希望也要給拆掉，真的令人生氣，所以他才會和部落族人站出來發聲，聽聽部落真正的想法。記者尤聰光／攝影
台東阿美族莿桐部落在縣議會召開記者會，高喊「希望你來玩、不要你來亂」，並且用腳踩踏道具蟑螂，象徵環保蟑螂退散，不要干預地方發展。記者尤聰光／攝影
台東阿美族莿桐部落在縣議會召開記者會，高喊「希望你來玩、不要你來亂」，並且用腳踩踏道具蟑螂，象徵環保蟑螂退散，不要干預地方發展。記者尤聰光／攝影

美麗灣 台東 藝術家

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