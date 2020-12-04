鄉鎮發放抗疫津貼 南澳壯圍相繼發千元

繼宜蘭縣南澳鄉公所之後，壯圍鄉公所今天表示，受武漢肺炎疫情影響，鄉民工作不穩、收入減少，經代表會提案通過後，14日起發給每名鄉民1000元補助津貼，約2萬4000人受惠。

壯圍鄉長沈清山今天在鄉公所記者會中表示，壯圍鄉是典型農業鄉鎮，工商業不發達，鄉民多數是務農或勞工。來受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，這一年來大多數鄉民工作不穩、收入減少，鄉公所、代表會及村長們不時接到民眾求援的訊息。

他說，壯圍鄉民代表會11月開會時曾決定，建請鄉公所於年關前發放「疫情抗疫補助津貼」每名鄉民新台幣1000元，以利協助鄉民度過難關。

沈清山認為，壯圍鄉公共造產經營績效不錯，本於「取之於社會，用之於社會」的概念，鄉公所可將部份公共造產基金盈餘回饋給鄉民，因此責成相關課室，在財源無慮及適法性方面深入評估後，決定依代表會決議發放「疫情抗疫補助津貼」。

鄉公所社會課表示，「疫情抗疫補助津貼」從12月14日起發放，凡於今年11月12日前設籍壯圍鄉的鄉民，還有明年2月26日前出生的新生兒（需於明年3月26日前辦妥戶籍登記）都可領取1000元的抗疫補助津貼，全鄉約2萬4000名鄉民受惠。

宜蘭縣南澳鄉公所為促進武漢肺炎疫情後經濟，11月上旬也宣布，將在12月18日起，發放振興經濟禮金給鄉民，每人新台幣1000元，希望可刺激與帶動鄉內消費經濟。