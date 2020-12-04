宜蘭市徵選「平安順興」門帖 金牌獲3萬還能貼在家門前

「平安順興」是宜蘭市的代表字，市公所舉辦門帖創意設計徵選，收件從即日起至明年1月5日，金牌可獲3萬元獎金，還會發送出去，張貼在市民家中。

宜蘭市清朝時有4座城門，分別為北「坎興門」、南「離順門」、東「震平門」、西「兌安門」，平安順興4字即是取材自4座城門，因念來順口，又富吉祥語意，成為宜蘭市專屬的祝福話語。

為迎接明年農曆牛年，市公所舉辦創意門帖徵選，主題以「平安順興」四字為主要元素，底色為正紅色，加上「宜市宜居」、「宜蘭市公所敬賀」、「2021年歲次辛丑」等字樣及「宜市宜居」方章印文，每人只限參賽1件作品。

宜蘭市公所今宣布徵選活動開跑，即日起至明年1月5日收件，市長江聰淵說，門帖徵選活動，今年已邁入第6年，每年都吸引來自全國的設計好手參與，市民門口張貼的門帖，就是每屆金牌作品。