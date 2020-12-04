快訊

退休後買部車犒賞自己？他體悟：退休後千萬別做7件事

陸軍官校上午傳工安意外 工人墜樓送醫後不治身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭市徵選「平安順興」門帖 金牌獲3萬還能貼在家門前

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭市公所舉辦平安順興門帖徵選活動已進入第6屆，每屆首獎高掛市民門口。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所舉辦平安順興門帖徵選活動已進入第6屆，每屆首獎高掛市民門口。圖／宜蘭市公所提供

「平安順興」是宜蘭市的代表字，市公所舉辦門帖創意設計徵選，收件從即日起至明年1月5日，金牌可獲3萬元獎金，還會發送出去，張貼在市民家中。

宜蘭市清朝時有4座城門，分別為北「坎興門」、南「離順門」、東「震平門」、西「兌安門」，平安順興4字即是取材自4座城門，因念來順口，又富吉祥語意，成為宜蘭市專屬的祝福話語。

為迎接明年農曆牛年，市公所舉辦創意門帖徵選，主題以「平安順興」四字為主要元素，底色為正紅色，加上「宜市宜居」、「宜蘭市公所敬賀」、「2021年歲次辛丑」等字樣及「宜市宜居」方章印文，每人只限參賽1件作品。

宜蘭市公所今宣布徵選活動開跑，即日起至明年1月5日收件，市長江聰淵說，門帖徵選活動，今年已邁入第6年，每年都吸引來自全國的設計好手參與，市民門口張貼的門帖，就是每屆金牌作品。

徵選金牌獎有3萬元獎金，銀牌也有6000元，銅牌3000元，另有3名優選獎及4名佳作獎，各頒發獎金2000元、1000元。相關簡章及報名表等請至宜蘭市公所官網下載 https://www.ilancity.gov.tw/

宜蘭市公所舉辦平安順興門帖徵選活動，即日起開放收件。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所舉辦平安順興門帖徵選活動，即日起開放收件。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所舉辦平安順興門帖徵選活動，即日起開放收件。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所舉辦平安順興門帖徵選活動，即日起開放收件。圖／宜蘭市公所提供

江聰淵

延伸閱讀

雨炸宜蘭！接連兩個月全國雨量排第一 竟只有2天零雨量

宜蘭人最愛的宜蘭運動公園 陳定南基金會曝設計小巧思

轉彎自摔遭撞死 法官推翻應注意未注意判致死駕駛無罪

「班班有冷氣」江聰淵槓林姿妙 縣府：兩人說的層級不同

相關新聞

台東美麗灣拆不拆？部落族人與環保團體各有訴求！

台東美麗灣渡假村開發案解約仲裁結果縣府應支付6.29億元買回建築物，對於建物未來規劃，縣府目前廣納各方意見。不過，阿美族...

宜蘭壯圍發1000元防疫津貼 全鄉2.4萬人都領得到

宜蘭壯圍鄉公所利用公共造產基金，發放1000元「新冠肺炎疫情補助津貼」，全鄉2萬4309名鄉民「人人有獎」，預計12月1...

台東太麻里最長最美「燈海隧道 」 遊客驚呼：美爆了！

聖誕節即將到來，台東太麻里鄉公所為讓鄉民感受到聖誕小確幸，在金崙火車站前打造一條近200公尺長的「燈海隧道」，堪稱台東最...

飲料特招財神爺？基隆今年開3張千萬統一發票都買飲料

財政部北區國稅局基隆分局表示，基隆今年是統一發票好運年，最近一期9-10月第三度開出特別獎1000萬元，地點在明德二路的...

宜蘭市徵選「平安順興」門帖 金牌獲3萬還能貼在家門前

「平安順興」是宜蘭市的代表字，市公所舉辦門帖創意設計徵選，收件從即日起至明年1月5日，金牌可獲3萬元獎金，還會發送出去，...

基隆去年漏掉3座水庫 台水允改善

今年水情告急，經濟部興建雙溪水庫計畫案又浮上檯面，自來水漏水率也成話題，民眾黨立委邱臣遠昨到自來水公司第一區管理處，要求...

議員林威志涉貪…台東議會撐保護傘 不同意羈押

國民黨台東縣議員林威志被控詐領助理費，檢方聲請羈押，日前法院裁定100萬交保，檢方抗告，花蓮高分院發回重開聲押庭。因正值...

百果樹紅磚屋 黃春明決「交棒」

宜蘭火車站前的百果樹紅磚屋，由縣府委託作家黃春明團隊經營，日前黃春明親自發函縣府，認為紅磚屋「任務圓滿」應交棒，期待後進...

安心上工 花蓮續爭取名額

勞動部因應疫情推出「安心即時上工計畫」，花蓮縣政府共爭取到1062個名額，每人每月可領1萬2000多元，計畫原訂今年底截...

台東關山百萬元裝置藝術 劉櫂豪指3個打卡應加強行銷

花東縱管處在關山鎮環鎮行車道花近百萬元設置「自行車打卡點」裝置藝術，立委劉櫂豪指出，設置2年互動數僅有3個，應加強行銷。...

基隆文化中心3.45億大翻修 保留少見宮廷式階梯

基隆市長林右昌今天在市立文化中心演藝廳，參加演藝廳暨周邊裝修工程開工祈福儀式時說，演藝廳裝修工程完工後，加上基隆美術館展...

基隆去年漏水量達3座新山水庫蓄水 台水：年底漏水率降到24.16%

今年水情告急，經濟部興建雙溪水庫計畫案又浮上檯面，自來水漏水率也成話題。民眾黨立委邱臣遠今天到自來水公司第1區管理處，要...

熱門新聞

前立委蔡啟芳換肺重生又住院瘦到剩38公斤 蘇貞昌探視

前槍擊要犯詹龍欄感念病故父親 號召親友捐500萬嘉惠弱勢

塞車有解！高公局將增設國1林口A交流道南出、北入匝道

病倒被解讀遭撤換 雲林「鐵打處長」住院報平安

台中雙十公車綁卡 中捷公司6捷運站延長服務時間

極端氣候乾旱 金門引進「水寶盆」樹苗存活率達7成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。