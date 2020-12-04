宜蘭壯圍發1000元防疫津貼 全鄉2.4萬人都領得到

宜蘭壯圍鄉公所利用公共造產基金，發放1000元「新冠肺炎疫情補助津貼」，全鄉2萬4309名鄉民「人人有獎」，預計12月14起陸續發放，鄉長沈清山希望藉此協助鄉民度過難關。

沈清山說，壯圍鄉為農業鄉鎮，鄉民以務農、勞工為主，今年因疫情影響，部分民眾工作不穩定、收入受影響，代表、村長接到民眾反映後，由代表會副主席林萬固提案，經表決後通過，決議發放1000元疫情津貼。

壯圍鄉的新冠疫情津貼，預計12月14日起至18日，以及12月21日，每天在各村領取地點統一發放，直接發給村民1000元現金，今年11月12日前設籍鄉民，以及明年2月26日前出生的新生兒，都能領到這份現金大禮。

沈清山說，疫情津貼財源來自鄉內公共造產基金，是拿出每年盈餘發放，包含作業費、津貼合計2600萬，不會排擠鄉內建設預算，並依程序報備縣府等單位，適法性沒有問題。

不過，直接發予現金，被外界質疑有政策「買票」之嫌。沈清山澄清，今年中南部部分鄉鎮、南澳鄉，都有發放疫情津貼，壯圍津貼是由代表會主動提出，並非他個人提案，且經代表會表決，財政、適法性都沒問題，才決定發放，鄉民有難，政府應有義務協助。