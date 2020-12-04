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台東太麻里最長最美「燈海隧道 」 遊客驚呼：美爆了！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
「燈海隧道」兩旁有學生繪圖設計的熱氣球造型燈籠。記者尤聰光／攝影
「燈海隧道」兩旁有學生繪圖設計的熱氣球造型燈籠。記者尤聰光／攝影

聖誕節即將到來，台東太麻里鄉公所為讓鄉民感受到聖誕小確幸，在金崙火車站前打造一條近200公尺長的「燈海隧道」，堪稱台東最美燈海；昨晚首次點燈，立刻吸引在地民眾及遊客打卡拍照。遊客驚呼：「美爆了啦！怎麼拍都像拍MV」。

金崙村長陳志偉說，昨晚6點燈一點亮後，很多人把照片上傳，人潮就愈來愈多，也有遊客一下火車，看到這麼長的燈海，拍到捨不得回去飯店；很感謝鄉公所願意花重金在村子裡打造一處如此美麗的亮點，燈海將持續1個月，歡迎大家來金崙。

金崙村「燈海隧道」，由上萬顆不同顏色燈泡組成，道路兩旁以藍色燈光為主，天空則以黃色燈光點綴，還搭配學生繪圖設計的熱氣球造型燈籠，將筆直的道路用燈光包覆起來，走進去彷彿走進時光隧道裡，甚至遠從金崙高架橋上，就能看到一條長長燈海。

「走進燈海裡面感覺好幸福！」李姓村民說，她帶著小孩來回走了4趟，每次的感覺都不一樣，以前只有在電視或電影看到場景，活生生的在自己村莊出現，讓她幸福的很不真實。另台南周姓遊客說：「她來金崙泡湯，想不到出火車站，就看到這麼美的景象」。

上萬顆不同顏色燈泡組成的「燈海隧道」，怎麼拍都是亮點。記者尤聰光／攝影
上萬顆不同顏色燈泡組成的「燈海隧道」，怎麼拍都是亮點。記者尤聰光／攝影
聖誕節即將到來，台東太麻里鄉公所為讓鄉民感受到聖誕小確幸，在金崙火車站前打造一條近200公尺長的「燈海隧道」，堪稱台東最美燈海。記者尤聰光／攝影
聖誕節即將到來，台東太麻里鄉公所為讓鄉民感受到聖誕小確幸，在金崙火車站前打造一條近200公尺長的「燈海隧道」，堪稱台東最美燈海。記者尤聰光／攝影
金崙村「燈海隧道」昨晚首次點燈，立刻吸引在地民眾及遊客打卡拍照。記者尤聰光／攝影
金崙村「燈海隧道」昨晚首次點燈，立刻吸引在地民眾及遊客打卡拍照。記者尤聰光／攝影

火車站 台東

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