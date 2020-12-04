台東太麻里最長最美「燈海隧道 」 遊客驚呼：美爆了！

聖誕節即將到來，台東太麻里鄉公所為讓鄉民感受到聖誕小確幸，在金崙火車站前打造一條近200公尺長的「燈海隧道」，堪稱台東最美燈海；昨晚首次點燈，立刻吸引在地民眾及遊客打卡拍照。遊客驚呼：「美爆了啦！怎麼拍都像拍MV」。

金崙村長陳志偉說，昨晚6點燈一點亮後，很多人把照片上傳，人潮就愈來愈多，也有遊客一下火車，看到這麼長的燈海，拍到捨不得回去飯店；很感謝鄉公所願意花重金在村子裡打造一處如此美麗的亮點，燈海將持續1個月，歡迎大家來金崙。

金崙村「燈海隧道」，由上萬顆不同顏色燈泡組成，道路兩旁以藍色燈光為主，天空則以黃色燈光點綴，還搭配學生繪圖設計的熱氣球造型燈籠，將筆直的道路用燈光包覆起來，走進去彷彿走進時光隧道裡，甚至遠從金崙高架橋上，就能看到一條長長燈海。