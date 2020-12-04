飲料特招財神爺？基隆今年開3張千萬統一發票都買飲料

財政部北區國稅局基隆分局表示，基隆今年是統一發票好運年，最近一期9-10月第三度開出特別獎1000萬元，地點在明德二路的全家便利商店，幸運得主花了94元買1罐鮮奶。前兩次開出千萬發票都開在麥金路不同家飲料店，分別買英式紅茶、鮮奶茶。

國稅局基隆分局昨天公布在基隆開出9-10月特別獎1000萬元及特獎200萬元，分別由明德二路的全家便利商店及武訓街的泉益加油站所開出，第一位幸運得主只花了94元買一罐鮮奶就報回1000萬元獎金，另一位200萬得主則是加了500元的油幸運中獎。

基隆分局提醒，這期領獎期間自109年12月6日至110年3月5日止，請記得及時兌獎，千萬別讓財神爺從身邊溜走。分局說，這是基隆今年開出第三張千萬元發票，可說是基隆的幸運年，前兩次都開在麥金路長庚旁，半年2千萬得主。

基隆分局表示，今年1、2月的統一發票開獎，在基隆市麥金路城上城社區的星巴克咖啡店開出1千萬元特別獎，幸運兒在2月14日情人節在星巴克咖啡店點了中杯英式紅茶110元，折扣10元，只花100元。

7-8月期統一發票則落在基隆市安樂區麥金路的清心福全飲料店，幸運兒於8月22日到麥金路的清心福全購買鮮奶茶4杯，花196元就幸運抱回統一發票特別獎1000萬元。而當天剛好是翁姓店長的生日，因此帶來好運。

分局表示，財政部推行「統一發票兌獎APP」， 民眾只要下載統一發票兌獎APP、申請/綁定手機條碼、設定領獎帳戶、設定載具歸戶，在完成這4個動作後，消費結帳時出示「手機條碼」提供店家掃描，索取雲端發票，不用再拿到紙本發票，就能享有自動對獎、中獎主動通知、獎金自動匯入、及避免發票遺失或忘記領獎等好處，而且設定領獎帳戶，可再省千分之4的印花稅，好處多多。

雲端發票除有統一發票獎項之外，還有額外「雲端發票專屬獎」的對獎資格，等於中獎機會多一次，「雲端發票專屬獎」有15組100萬元、1萬5千組2000元以及60萬組的500元獎項，總獎金高達3億4500萬元，也就是說使用雲端發票可由一般發票中獎機率千分之5，提升至千分之7。