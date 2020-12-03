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台東關山百萬元裝置藝術 劉櫂豪指3個打卡應加強行銷

中央社 / 台東縣3日電
花東縱管處在台東縣關山鎮環鎮自行車道，花費新台幣近百萬元設置「自行車打卡點」裝置藝術，設置2年互動數僅有3個。立委劉櫂豪要求交通部要結合地方政府和社區推廣行銷。（民眾提供）中央社
花東縱管處在台東縣關山鎮環鎮自行車道，花費新台幣近百萬元設置「自行車打卡點」裝置藝術，設置2年互動數僅有3個。立委劉櫂豪要求交通部要結合地方政府和社區推廣行銷。（民眾提供）中央社

花東縱管處在關山鎮環鎮行車道花近百萬元設置「自行車打卡點」裝置藝術，立委劉櫂豪指出，設置2年互動數僅有3個，應加強行銷。花東縱管處回應，將增新亮點，吸引遊客打卡。

民主進步黨立法委員劉櫂豪服務處今天發布新聞稿表示，劉櫂豪今天在立法院就自行車觀光推廣問題質詢交通部長林佳龍及觀光局長張錫聰。

劉櫂豪表示，觀光局既設定2021年為「自行車旅遊年」，希望透過自行車旅遊，讓民眾能更深入了解台灣地景地貌及風土民情。

他說，如何鼓勵民眾更願意落實自行車旅遊，在腳踏車道、周邊環境等硬體建設外，必需研擬對民眾有誘因活動，並結合鄉鎮市公所或社區資源，讓腳踏車道及地方故事做連結，才能讓地方居民及旅客更有感，在推廣相關計畫上也能更有效果。

劉櫂豪舉例，關山鎮環鎮自行車道是全台灣第一條休閒自行車道，「關山自行車打卡點」是花東縱谷國家風景區管理處於2018年耗資新台幣近百萬元邀請國際知名設計師團隊設計製作，原希望透過這樣美麗作品，結合關山舊站風情，能夠吸引民眾前來打卡，並帶動自行車旅遊。

劉櫂豪指出，根據媒體報導，2年來發現臉書（Facebook）僅有3個互動數，平均一個互動數成本約30萬元，成為全台最貴打卡點，成效遠不如原先預期。

劉櫂豪表示，他對縱管處的整體表現相當肯定，這個例子並非要指責任何人，而是希望交通部未來在進行觀光計畫推動時，建設上必需要考慮融入在地亮點與故事。

他指出，同時要結合地方產業特色，與在地有完整溝通，甚至運用鄉鎮市公所及社區內涵，再導入觀光局資源協助，才能更有效整合各類資源，將計畫有效推廣吸引更多民眾參與。

對此，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處表示，名為「關山自行車打卡點」的裝置藝術打卡人數不多，主要是因為遊客人潮大幅下滑，未來將會持續新增關山環鎮自行車道新亮點，吸引遊客。

自行車 劉櫂豪 車道

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