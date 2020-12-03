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基隆文化中心3.45億大翻修 保留少見宮廷式階梯
基隆市長林右昌今天在市立文化中心演藝廳，參加演藝廳暨周邊裝修工程開工祈福儀式時說，演藝廳裝修工程完工後，加上基隆美術館展場提升計畫實現，將讓文化中心展現嶄新氣象。
文化局表示，演藝廳暨周邊裝修，包括義一路貨梯與演藝廳座椅暨周邊傢俱及安裝，總經費為1億零500萬元，加上向文化部爭取2億4000萬元進行「基隆美術館展場提升計畫」，共計斥資3億4500萬元徹底翻新文化中心，預計明年底前完工，創造更專業、舒適的展演空間。
林右昌說，文化中心演藝廳是基隆唯一，也是最大型演藝與展覽空間，35年來未進行大規模整修，經過這次整修改建，包括更新座位、位置調整，加上舞臺及梯間重新設計規劃，文化中心將煥然一新。
文化局長陳靜萍表示，文化中心1985年啟用，1至3樓為展覽空間，4樓以上是大型專業劇場，早年規劃的演藝機能已難符合時代需求，加上出入口與整體動線無法串連，又有老舊漏水問題，有必要重新整建和裝修。
陳靜萍說，未來文化中心1至3樓將以美術館規格，重新設計展場空間，宮廷式階梯會保留，但會將1樓打通，讓動線更流暢。4樓至7樓迴廊將整建為新的休憩空間，容納更多遊客參觀駐足，演藝廳座椅間距也會調整，提升演藝廳整體環境舒適度。
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