基隆去年漏水量達3座新山水庫蓄水 台水：年底漏水率降到24.16%

今年水情告急，經濟部興建雙溪水庫計畫案又浮上檯面，自來水漏水率也成話題。民眾黨立委邱臣遠今天到自來水公司第1區管理處，要求做好水資源管理，不要再「漏很大」，因為基隆供水系統去年的漏水量，等同3座新山水庫有效容量蓄水，或是基隆市民1年的家戶用水。

水公司第1區管理處長李慶興說，基隆地區2012年漏水率為32.2%，透過降漏經驗豐富的美、日團隊，參與「供水系統降低無收益水量計畫」，今年11月漏水率已降到24.33%，年底預計再降到24.16%。未來將持續執行短、中、長期方案，穩定供水及降低漏水率。

邱臣遠關切漏水問題，今天下午1點半到水公司第1區管理處聽取簡報，了解防漏作為。他說，解決台灣水資源管理問題須從「節流」開始。以基隆市為例，由於很早開發供水系統，管線老舊導致漏水率高，加上多為丘陵地形廣設加壓站，破管次數也相對高。

邱臣遠指出，管線漏水是政府無法迴避的課題，基隆系統去年漏水量約3353萬噸，換算形同漏掉3座新山水庫，1萬3000多座游泳競賽標準池水量。

環保署統計每人每天約消耗250公升的水，基隆市有近37萬人，1天會消耗9000萬公升的水。邱臣遠說，去年的漏水量已可供應基隆市民約1年的家戶用水。面對極端氣候挑戰，水公司要再加把勁。