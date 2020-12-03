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基隆去年漏水量達3座新山水庫蓄水 台水：年底漏水率降到24.16%

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
立委邱臣遠（中）今天到自來水公司第1區管理處，要求水公司做好水資源管理，降低漏水率。記者邱瑞杰／攝影
立委邱臣遠（中）今天到自來水公司第1區管理處，要求水公司做好水資源管理，降低漏水率。記者邱瑞杰／攝影

今年水情告急，經濟部興建雙溪水庫計畫案又浮上檯面，自來水漏水率也成話題。民眾黨立委邱臣遠今天到自來水公司第1區管理處，要求做好水資源管理，不要再「漏很大」，因為基隆供水系統去年的漏水量，等同3座新山水庫有效容量蓄水，或是基隆市民1年的家戶用水。

水公司第1區管理處長李慶興說，基隆地區2012年漏水率為32.2%，透過降漏經驗豐富的美、日團隊，參與「供水系統降低無收益水量計畫」，今年11月漏水率已降到24.33%，年底預計再降到24.16%。未來將持續執行短、中、長期方案，穩定供水及降低漏水率。

邱臣遠關切漏水問題，今天下午1點半到水公司第1區管理處聽取簡報，了解防漏作為。他說，解決台灣水資源管理問題須從「節流」開始。以基隆市為例，由於很早開發供水系統，管線老舊導致漏水率高，加上多為丘陵地形廣設加壓站，破管次數也相對高。

邱臣遠指出，管線漏水是政府無法迴避的課題，基隆系統去年漏水量約3353萬噸，換算形同漏掉3座新山水庫，1萬3000多座游泳競賽標準池水量。

環保署統計每人每天約消耗250公升的水，基隆市有近37萬人，1天會消耗9000萬公升的水。邱臣遠說，去年的漏水量已可供應基隆市民約1年的家戶用水。面對極端氣候挑戰，水公司要再加把勁。

李慶興表示，基隆供水系統因歷史、地形等因素操作不易，但仍會以短中長期目標持續執行降低漏水業務。短期作法是對漏水率較高的小區加強檢漏、修漏，管控合理水壓及汰換老舊易漏水管線。中期是逐步引進新穎科技檢漏及優化供水監視系統。長期則是將管網水壓流量監控智慧化，建構自來水弱勢管段指標等，強化需求面管理，穩定供水及降低漏水率。

立委邱臣遠（右）今天到自來水公司第1區管理處，要求做好水資源管理，聽取第1區管理處長李建興說明降低漏水率作為。記者邱瑞杰／攝影
立委邱臣遠（右）今天到自來水公司第1區管理處，要求做好水資源管理，聽取第1區管理處長李建興說明降低漏水率作為。記者邱瑞杰／攝影
自來水公司第1區管理處長李建興今天向立委邱臣遠等人，簡報降低漏水率作為。記者邱瑞杰／攝影
自來水公司第1區管理處長李建興今天向立委邱臣遠等人，簡報降低漏水率作為。記者邱瑞杰／攝影
立委邱臣遠今到自來水公司第1區管理處了解防漏作為，圖為水公司修漏照片。圖／立委邱臣遠國會辦公室提供
立委邱臣遠今到自來水公司第1區管理處了解防漏作為，圖為水公司修漏照片。圖／立委邱臣遠國會辦公室提供

漏水 基隆 水庫

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