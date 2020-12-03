公共工程金質獎 宜蘭縣兩水利工程摘金

第20屆「公共工程金質獎」得獎名單於昨日公布，宜蘭縣政府水利資源處的「茅仔寮抽水站」、「下水汙泥處理碳化驗證廠」兩工程獲頒金牌，也獲得工程金質獎肯定。

茅仔寮抽水站工程經費約2.5億元，建築以「治水神獸」為造型，兼具防洪及地景功能，汙泥碳化驗證廠工程費約1.3億元，每日可將10噸下水污泥碳化再利用，轉化成有價值的再生燃料，將垃圾廢棄物變黃金，是全國首座污泥碳化示範廠。

縣府指出，水資處去年的阿里史溪抽水站工程，就已獲頒金質獎，今年除了一次拿兩座以外，還獲頒民間參與公共建設金擘獎，以及營建署雨水下水道補助款考核及資料庫考核兩項優等，成績較往年更為優異。