蘭嶼停航7天民生物資無補給 公所：不排除動用戰備存糧

受東北季風影響，東部海象不佳，蘭嶼海上交通船班停航今天第7天，島上雜貨店和便利超商部分物資已缺貨，預計明、後天持續停航，島上居民擔心天氣再不好轉，物資會不足。鄉公所表示，停航持續下去的話，不排除動用戰備存糧。

蘭嶼鄉公所指出，從11月27日開始就停航至今，島上目前雜貨店和便利超商包含米、麵條、泡麵、罐頭、瓦斯等民生物資都已缺貨斷糧，部分餐飲店家也因為沒有食材暫停營業；如果船班持續停航，不排除動用戰備存糧，先行發放給弱勢鄉民。

受到東北季風影響，東部風浪過大，瞬間陣風都達9到10級，浪高超過3公尺，中央氣象局發布長浪即時訊息。台東往返蘭嶼的船班從11月27日開始停航，東部航務中心今天也通報基於安全考量，4日、5日往返船班全數取消。使得停船天數將到第9天。

「只能禱告期待天氣轉好！」蘭嶼鄉民夏曼無奈的說，現在到街上找東西吃，很多都沒有營業，去超商也沒貨品可買，貨架都空蕩蕩，雖然不擔心肚子餓，但再這樣下去，搞不好要田裡挖芋頭、地瓜來吃了；有縣府人員從27日留滯島上1周，都沒便當吃了。