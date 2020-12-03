以色列遊客鐵馬環台 小天祥找無飲水幸運遇員警

花蓮富里鄉東富公路平時人車不多，日前一名來自以色列男子，獨自騎著自行車在永豐路段徘徊，員警發現了解後，原來他騎鐵馬遊台灣，飲水喝光，又渴又累，員警帶他至派出所休息補給。

橫越海岸山脈的省道台23線連接花蓮富里鄉和東海岸的台東東河鄉，又稱東富公路，沿途山路蜿蜒，風景優美，有「小天祥」之稱。

花蓮縣政府警察局玉里分局今天表示，永豐派出所員警林秉宏日前執勤，在台23線5公里處發現一名外國遊客騎著自行車徘徊，汗水淋漓。員警請外國遊客到派出所休息，並提供香蕉及飲水補充體力。

原來這名叫丹丹的以色列人，受到好友分享台灣旅遊經驗，台灣美景與民情讓他嚮往不已，這次專程來台騎乘自行車旅遊。他從宜蘭出發到台北後，再一路南下恆春，然後至花東，途中歷經氣候多變。當他從東河鄉騎到富里鄉，途中因飲水喝完，而沿途幾乎都是山區，看不到住家，在口渴難耐、疲憊不堪時，碰上員警熱情協助。

玉里警分局長陳蔚文表示，助人為快樂之本，不管是處理民眾糾紛或是為民服務，都會秉持將心比心真誠的態度處理。「台灣風景美，人民善良，警察熱心服務」。在員警同仁熱情的協助下，讓外籍遊客留下美好印象，也間接促進國民外交。