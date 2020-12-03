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黃春明親發函「任務圓滿」 百果樹紅磚屋年底寫句點
宜蘭火車站前的百果樹紅磚屋，宜蘭縣政府委託作家黃春明團隊經營，日前黃本人親自發函縣府，認為紅磚屋「任務圓滿」，自當即時交棒，期待後進接手紅磚屋，公文內容表達不再續約意願。26日黃春明也將在紅磚屋舉辦「漫談老人」講座，為8年的經營寫下句點。
百果樹紅磚屋屬於台鐵土地，縣府以30萬元租金向台鐵承租後，再與黃春明合作，委託其協助經營紅磚屋，目前該屋由黃大魚文化藝術今今會管理，辦理藝文活動、講座等，從2012年起經營至今，已成為宜蘭市著名的文化景點。
日前黃春明本人親自發函給縣府，表達交棒意思；公文指出「百果樹紅磚屋自101年9月18日開幕迎賓，向以文化景點自期，力行多元營造規劃；近年蘭地複合空間競立，大小藝術人文計畫蓬勃發展，縣府所託活化及魅力提稱任務，已臻圓滿」。
公文還寫道「任務圓滿功成，自當即時交棒，期待年輕後進以朝氣新意，接續灌溉宜蘭火車站前這片藝文沃土」明確表達不再續約意願。
今上午百果樹紅磚屋仍繼續營運，工作人員照常接待入座賓客，對於未來空間運用，僅說是由縣府負責，至於紅磚屋任務，就像黃春明公文所寫，任務已經圓滿完成。
縣府文化局長宋隆全說，因黃老師已是85歲高齡，雖曾加以挽留，但對於其提攜後進，不續約的意願，縣府只能予以尊重。未來縣府會另找文化團隊接手，讓紅磚屋繼續經營下去，延續藝文推廣的任務。
百果樹紅磚屋租約在今年12月31日到其，黃春明將以「漫談老人」為題，下午3點在紅磚屋進行最後一場演講，為8年的經營寫下完美句點。
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