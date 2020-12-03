快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃春明親發函「任務圓滿」 百果樹紅磚屋年底寫句點

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
百果樹紅磚屋內部擺滿作家黃春明的作品，是宜蘭市知名的文化地標之一，黃春明表達不續約意願後，將在年底畫下句點。記者張議晨／攝影
百果樹紅磚屋內部擺滿作家黃春明的作品，是宜蘭市知名的文化地標之一，黃春明表達不續約意願後，將在年底畫下句點。記者張議晨／攝影

宜蘭火車站前的百果樹紅磚屋，宜蘭縣政府委託作家黃春明團隊經營，日前黃本人親自發函縣府，認為紅磚屋「任務圓滿」，自當即時交棒，期待後進接手紅磚屋，公文內容表達不再續約意願。26日黃春明也將在紅磚屋舉辦「漫談老人」講座，為8年的經營寫下句點。

百果樹紅磚屋屬於台鐵土地，縣府以30萬元租金向台鐵承租後，再與黃春明合作，委託其協助經營紅磚屋，目前該屋由黃大魚文化藝術今今會管理，辦理藝文活動、講座等，從2012年起經營至今，已成為宜蘭市著名的文化景點。

日前黃春明本人親自發函給縣府，表達交棒意思；公文指出「百果樹紅磚屋自101年9月18日開幕迎賓，向以文化景點自期，力行多元營造規劃；近年蘭地複合空間競立，大小藝術人文計畫蓬勃發展，縣府所託活化及魅力提稱任務，已臻圓滿」。

公文還寫道「任務圓滿功成，自當即時交棒，期待年輕後進以朝氣新意，接續灌溉宜蘭火車站前這片藝文沃土」明確表達不再續約意願。

今上午百果樹紅磚屋仍繼續營運，工作人員照常接待入座賓客，對於未來空間運用，僅說是由縣府負責，至於紅磚屋任務，就像黃春明公文所寫，任務已經圓滿完成。

縣府文化局長宋隆全說，因黃老師已是85歲高齡，雖曾加以挽留，但對於其提攜後進，不續約的意願，縣府只能予以尊重。未來縣府會另找文化團隊接手，讓紅磚屋繼續經營下去，延續藝文推廣的任務。

百果樹紅磚屋租約在今年12月31日到其，黃春明將以「漫談老人」為題，下午3點在紅磚屋進行最後一場演講，為8年的經營寫下完美句點。

百果樹紅磚屋內部擺滿作家黃春明的作品，是宜蘭市知名的文化地標之一，黃春明表達不續約意願後，將在年底畫下句點。記者張議晨／攝影
百果樹紅磚屋內部擺滿作家黃春明的作品，是宜蘭市知名的文化地標之一，黃春明表達不續約意願後，將在年底畫下句點。記者張議晨／攝影
百果樹紅磚屋內部擺滿作家黃春明的作品，是宜蘭市知名的文化地標之一。記者張議晨／攝影
百果樹紅磚屋內部擺滿作家黃春明的作品，是宜蘭市知名的文化地標之一。記者張議晨／攝影
百果樹紅磚屋內部擺滿作家黃春明的作品，是宜蘭市知名的文化地標之一。記者張議晨／攝影
百果樹紅磚屋內部擺滿作家黃春明的作品，是宜蘭市知名的文化地標之一。記者張議晨／攝影

黃春明 火車站 台鐵

延伸閱讀

宜蘭雨太多桶柑裂成「開口笑」 農民自嘲心在淌血

聯副文訊／中大「黃春明週」登場

黃春明、林懷民愛店「明星咖啡館」 見證逾70年的臺北文化史

桃園免費停車格長期遭占用惹民怨　交通局：各區陸續推動收費制

相關新聞

蘭嶼停航7天民生物資無補給 公所：不排除動用戰備存糧

受東北季風影響，東部海象不佳，蘭嶼海上交通船班停航今天第7天，島上雜貨店和便利超商部分物資已缺貨，預計明、後天持續停航，...

影／連3天施工漏夜搶修 台鐵瑞芳站到猴硐站終於全通了

台鐵瑞芳站到猴硐站間軌道邊坡出現滑動，接連3天施工搶修，東西兩線一度全部封閉，改以公路接駁服務旅客。台鐵今天上午表示，東...

黃春明親發函「任務圓滿」 百果樹紅磚屋年底寫句點

宜蘭火車站前的百果樹紅磚屋，宜蘭縣政府委託作家黃春明團隊經營，日前黃本人親自發函縣府，認為紅磚屋「任務圓滿」，自當即時交...

秋冬專案花蓮首場路跑活動 太平洋縱谷馬8千人周末開跑

花蓮市公所指導、花蓮市體育會主辦的太平洋縱谷馬拉松將於5日開跑，逾8000人參賽，是秋冬防疫專案啟動後，花蓮第一個大型路...

張惠妹台東跨年演唱 交通資訊懶人包！

天后張惠妹（阿妹）31日台東舉辦跨年演唱會，勢必吸引上萬民眾前來台東，縣府文化處昨天於官網公告相關活動交通資訊，提供民眾...

太魯閣梅花 中旬進入賞花期

花蓮近日濕冷，明顯感受到涼意；太魯閣國家公園內，梅花悄悄探頭，展露潔白花姿。太魯閣國家公園管理處昨天分享嬌妍花姿時表示，...

義肢環島58天 面對缺陷「我可以」

左腳截肢僅剩5分之1的26歲青年陳鴻鑫，10月6日從新北市蘆洲出發，著義肢環島58天，因雙腿不適，僅能日行6公里，感受台...

蘇花公路現天坑 三星桶柑裂果

宜蘭因東北季風影響降下大雨，台九丁線38.4公里武塔路段，前天下午北上車道路基流失，冒出小客車大小的「天坑」，洞口可直窺...

小獸書屋開幕 鄭麗君加持推薦書單

在實體書店一片倒店潮中，基隆一家獨立書店「小獸書屋」日前開幕，以「自然探索、動物平權、環境友善、文學漫遊」為主題，文化部...

張惠妹台東跨年演唱會採實名制 如疫情嚴重恐不開放入場

天后張惠妹31日台東舉辦跨年演唱會，節目流程今天出爐，阿妹預計當晚9點30分開唱至零時30分。面對新冠肺炎疫情，縣府將採...

重拾花蓮玉里人回憶 台灣第一代行動郵車整裝待亮相

花蓮玉里鎮有全台唯一的行動郵局，30多年來服務偏鄉民眾，奔馳在最美縣道193線，如今已換第3代巴士接棒；第一代巴士最近經...

宜蘭雨太多桶柑裂成「開口笑」 農民自嘲心在淌血

宜蘭今年秋冬以來，因東北季風帶來豐沛水氣，連降多日豪雨，預計年底收成的桶柑、茂谷柑，因「飽水」裂成開口笑，三星鄉統計全鄉...

熱門新聞

獨／查毒駕！統聯1司機喝咳嗽藥水驗出鴉片反應遭停班

截肢男穿義肢環島58天 忍痛面對缺陷「原來我可以」

台南鹽水分駐所人事布達 新任所長各界觀禮

台中中央公園要啟用了！6日下午1點交管、接駁彙整

五泰輕軌泰山段恐衝擊平面交通 地方籲改全線高架

六合夜市辦桌免費吃爭議未了 綸創公關遭解約：難以接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。