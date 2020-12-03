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秋冬專案花蓮首場路跑活動 太平洋縱谷馬8千人周末開跑

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
相當受跑友歡迎的花蓮太平洋縱谷馬拉松，將於5日登場，是秋冬防疫專案啟動後，花蓮首場大型路跑活動。圖為去年比賽狀況。圖／花蓮市公所提供
相當受跑友歡迎的花蓮太平洋縱谷馬拉松，將於5日登場，是秋冬防疫專案啟動後，花蓮首場大型路跑活動。圖為去年比賽狀況。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所指導、花蓮市體育會主辦的太平洋縱谷馬拉松將於5日開跑，逾8000人參賽，是秋冬防疫專案啟動後，花蓮第一個大型路跑活動，當天花市、吉安部分路段交管，主辦單位在花蓮火車站等3處備有接駁車，歡迎搭乘，但提醒搭接駁車、進入活動現場都必須戴口罩、量體溫等防疫措施。

2020太平洋縱谷馬拉松路跑活動，今年受到疫情影響，未開放海外選手報名，但仍有超過8千人參賽，突破歷年紀錄。賽事分為全馬42公里、半馬21公里、小馬10公里及迷你馬5公里共4組，5日清晨6時30分起，依序從美崙田徑場旁海岸路起跑。

花蓮市公所表示，賽事路段當天清晨5時至下午2時，將有彈性交通管制，管制路段包括193線海岸路北上自民權路口行經中興路口全線交通管制、民權路行經民權五街口至民權六街口北上交通管制、民權五街（亞士都飯店前）路段交通管制、港口路南下自中美路口行經中興路口全線交通管制、兩潭自行車道自景觀橋85度C南下行經花蓮大橋自行車道全線交通管制、台11丙線行經花蓮大橋往東路段至14公里交通管制、華中路部分路段交通管制。

為方便選手，5日當天備有接駁車免費接送，去程首班車凌晨3時30分至5時30分，分別由花蓮火車站、中山路及明禮路口（明禮附幼前）、中山路石來運轉廣場等3個地點出發，坐滿即發車；回程上午10時至下午2時，於美崙田徑場旁的民權五街，每隔30分鐘出發，同樣坐滿發車。

選手出示號碼布優先上車，眷屬可併同搭乘，但不可單獨搭乘。主辦單位提醒，為防疫需求，搭接駁車時需量體溫、戴口罩，進入會場前除了量體溫和戴口罩外，還要酒精消毒，請民眾配合。

相當受跑友歡迎的花蓮太平洋縱谷馬拉松，將於5日登場，是秋冬防疫專案啟動後，花蓮首場大型路跑活動。圖為去年比賽狀況。圖／花蓮市公所提供
相當受跑友歡迎的花蓮太平洋縱谷馬拉松，將於5日登場，是秋冬防疫專案啟動後，花蓮首場大型路跑活動。圖為去年比賽狀況。圖／花蓮市公所提供
相當受跑友歡迎的花蓮太平洋縱谷馬拉松，將於5日登場，是秋冬防疫專案啟動後，花蓮首場大型路跑活動。圖為去年比賽狀況。圖／花蓮市公所提供
相當受跑友歡迎的花蓮太平洋縱谷馬拉松，將於5日登場，是秋冬防疫專案啟動後，花蓮首場大型路跑活動。圖為去年比賽狀況。圖／花蓮市公所提供

口罩 火車站 自行車

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