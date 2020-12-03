影／連3天施工漏夜搶修 台鐵瑞芳站到猴硐站終於全通了

台鐵瑞芳站到猴硐站間軌道邊坡出現滑動，接連3天施工搶修，東西兩線一度全部封閉，改以公路接駁服務旅客。台鐵今天上午表示，東線昨天清晨復電後，列車暫以雙向單線減速通行，列車仍受延誤。西線今天上午6點40分也解除封鎖，恢復雙向正常行車，並向旅客致歉。

台鐵表示，瑞芳-猴硐間西線指標K12+233處，因連日大雨，11月30日晚間發現邊坡滑動，電力桿昨受影響導致電車線異常，緊急將電車線調正後恢復通車。工務處人員前天監看邊坡，發現邊坡滑動加劇，上午7點多封鎖西線搶修，以東線單線雙向行車，超過萬名旅客受影響。

台鐵考量行車安全，12月1日晚間10點40分起封鎖東西兩線，進場緊急搶修，列車停車期間，公路運輸接駁旅客。東線昨天清晨4點58分復電，開放行車，但西線維持封鎖施工。

台鐵表示，因為要兼顧單線雙向維持列車運行，提供旅客安全運輸服務，因此搶修作業進行十分不易。