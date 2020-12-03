聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／連3天施工漏夜搶修 台鐵瑞芳站到猴硐站終於全通了
台鐵瑞芳站到猴硐站間軌道邊坡出現滑動，接連3天施工搶修，東西兩線一度全部封閉，改以公路接駁服務旅客。台鐵今天上午表示，東線昨天清晨復電後，列車暫以雙向單線減速通行，列車仍受延誤。西線今天上午6點40分也解除封鎖，恢復雙向正常行車，並向旅客致歉。
台鐵表示，瑞芳-猴硐間西線指標K12+233處，因連日大雨，11月30日晚間發現邊坡滑動，電力桿昨受影響導致電車線異常，緊急將電車線調正後恢復通車。工務處人員前天監看邊坡，發現邊坡滑動加劇，上午7點多封鎖西線搶修，以東線單線雙向行車，超過萬名旅客受影響。
台鐵考量行車安全，12月1日晚間10點40分起封鎖東西兩線，進場緊急搶修，列車停車期間，公路運輸接駁旅客。東線昨天清晨4點58分復電，開放行車，但西線維持封鎖施工。
台鐵表示，因為要兼顧單線雙向維持列車運行，提供旅客安全運輸服務，因此搶修作業進行十分不易。
台鐵工務處宜蘭工務段、電力段同仁多日連夜搶修，在打除滑動擋土牆，清除鬆動土石後，施作掛網噴漿保護措施，再由電力段完成飛索型門型架後，今天上午6點40分恢復雙線通車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言